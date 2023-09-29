Госдума рассмотрит проект Курултая Башкирии о штрафах за завышение счетов ЖКХ

Комитет по государственному строительству и законодательству Госдумы рекомендовал принять в первом чтении инициированный Курултаем Башкирии законопроект, ужесточающий ответственность за завышение счетов за ЖКУ.

В целом члены комитета поддержали инициативу, но предложили внести дополнения и уточнения, в частности, указать список органов, которые будут штрафовать нарушителей. Поправки в документ могут быть внесены при подготовке к его рассмотрению во втором чтении.

В отзыве правительства России на законопроект отмечается, что введение административной ответственности за неоднократное завышение счетов вплоть до дисквалификации должностных лиц без проведения анализа эффективности применения санкций за такие правонарушения представляется преждевременным.

Законопроект предусматривает административное взыскание за нарушение сроков уплаты штрафа при завышении платы за ЖКУ: с должностных лиц — от 4 тыс. до 5 тыс. руб., с юридических лиц – от 40 тыс. до 50 тыс. руб. За неуплату штрафа в течение более двух месяцев со дня получения обращения собственника — от 20 тыс. до 30 тыс. руб. для должностных лиц и от 150 тыс. до 200 тыс. — для юридических. За повторные правонарушения полагаются штрафы от 30 тыс. до 40 тыс. руб. для должностных лиц и от 200 тыс. до 250 тыс. — для юридических. Также предлагается применять для должностного лица дисквалификацию на срок от одного года до трех лет за допущение такого правонарушения более трех раз.

Согласно Жилищному кодексу России, при поступлении обращения собственника о завышении платы за ЖКУ управляющие организации должны в двухмесячный срок выплатить ему штраф в размере 50 % от суммы переплаты. Однако ответственность за невыполнение этих обязанностей не предусмотрена.

Майя Иванова

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