В Пермской крае с участников СВО приостановлено взыскание долгов на сумму 215 млн руб.

Судебные приставы приостановили взыскание долгов с 1056 участников СВО из Пермского края, сообщает пресс-служба Федеральной службы судебных приставов. Приостановлено 1449 исполнительных производств на общую сумму более 215 млн рублей. Как поясняют в ведомстве, такие меры поддержки в отношении участников СВО приняты на федеральном уровне. В соответствии с действующим законодательством, исполнительные производства в отношении данных граждан подлежат приостановлению. Меры принудительного исполнения по приостановленному исполнительному производству не применяются. Исключение составляют исполнительные производства по алиментным обязательствам, а также по обязательствам о возмещении вреда в связи со смертью кормильца.