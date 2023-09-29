Ущерб Крыму от водной блокады оценили в 4 трлн рублей

Нанесенный Крыму ущерб водной блокадой со стороны Украины превышает 4 трлн руб., при этом сумма растет. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главу крымского парламента Владимира Константинова.

В начале октября пройдет заседание Общественной палаты Крыма, на котором рассмотрят вопрос подготовки иска от крымчан. Предварительно его сумма оценивается в 3 трлн руб. Владимир Константинов отметил, что общий объем претензий региона уже превышает 4 трлн руб.

Арбитражный суд Крыма начал в закрытом режиме рассматривать первый иск об ущербе бюджету региона от водной блокады, устроенной Украиной в 2014 году. Сумма первоначальных претензий к Киеву составляла более 152 млрд руб. При этом в регионе продолжают работу по подсчету нанесенного ущерба. Планируется, что к иску присоединятся промышленники, аграрии и предприятия санаторно-курортной отрасли.

Татьяна Ручкина

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