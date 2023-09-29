Губернатор проявил отзывчивость

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин («Единая Россия») по просьбе местной Общественной палаты отозвал из парламента региона собственные поправки к республиканской конституции. Хотя изменения носят технический характер, общественники опасаются, что они дадут «деструктивным силам» повод обострить «национальный вопрос» и снова поднять тему объединения с соседним Алтайским краем. Господин Хорохордин уверяет, что возможность слияния субъектов не более чем «пустые слухи».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Республики Алтай Олег Хорохордин

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Глава Республики Алтай Олег Хорохордин

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Поправки, подготовленные по инициативе прокуратуры республики в целях приведения конституции в соответствие с новым федеральным законом о публичной власти в субъектах РФ, были внесены на рассмотрение Госсобрания (парламента) региона еще в июне. Они предусматривают изменение девяти статей.

В частности, из двух статей исключается упоминание о «целостности» территории субъекта, а в третьей «принципы целостности» меняются на «принципы единства». Также меняется ряд терминов («образовательной организации» вместо «образовательного учреждения») и форма некоторых слов («законодательный орган» вместо «законодательных органов», «соблюдение» вместо «соблюдения»). Наконец, глава региона перестает называться «гарантом» конституции: согласно новой формулировке, он лишь «обеспечивает» ее соблюдение.

Депутаты должны были рассмотреть законопроект на ближайшей сессии 4 октября. Однако в четверг члены республиканской Общественной палаты предложили господину Хорохордину отозвать документ и направить его на общественное обсуждение. По их мнению, проект может сыграть на руку «деструктивным силам, которые пытаются обострить национальный вопрос», поскольку жители воспринимают поправки «как шаг навстречу объединению» с Алтайским краем. Попытки «отдельных лиц» использовать эту тему для «раскачивания ситуации» общественники назвали неприемлемыми. Правда, кто конкретно этим занимается, в палате не уточнили.

Глава региона отреагировал незамедлительно и в тот же день сообщил, что отзывает документ. «Общественники справедливо отмечают, что отдельные лица начали использовать тему поправок для обострения национального вопроса и даже ставить под сомнение статус Республики Алтай,— написал он в Telegram.— Некоторые из них намеренно вводят людей в заблуждение, подменяют понятия, распространяют информацию, не соответствующую действительности». О ком именно идет речь, господин Хорохордин тоже не сообщил, но заверил, что «любая информация о возможном объединении регионов — пустые слухи», которые не имеют под собой оснований.

Интересно, что вопрос о слиянии недавно поднимали и в соседнем регионе. В ходе кампании по выборам губернатора Алтайского края кандидат от ЛДПР Сергей Булаев заявил, что будет добиваться объединения регионов и воссоздания края в границах времен СССР. «Если бы не ельцинский парад суверенитетов, наш регион был бы единым, не было бы никаких двух Алтаев. Что мы получили в результате? Раздутый чиновничий аппарат в республике, который содержится за счет дотаций из федерального бюджета. Больше ничего»,— написал он тогда в своем Telegram, приурочив публикацию ко Дню образования Республики Алтай (3 июля).

Фракция единороссов в Госсобрании поддержала решение Олега Хорохордина отозвать поправки, рассказал “Ъ” ее руководитель Владислав Рябченко. «На данном этапе принято абсолютно верное решение»,— заверил он. А его коллега по парламенту, первый секретарь рескома КПРФ Виктор Ромашкин и вовсе заявил “Ъ”, что не понимает, зачем они вообще вносились.

Напомним, в прошлом году похожая ситуация возникла в Дагестане, где аналогичные поправки к конституции республики, приводящие ее в соответствие с обновленным федеральным законодательством, вызвали бурную реакцию у многих общественников. Властям пришлось приложить немало усилий, чтобы убедить земляков в том, что изменения не угрожают территориальной целостности субъекта.

По мнению политолога Константина Лукина, господин Хорохордин может использовать тему «независимости» республики в своей предвыборной кампании (его полномочия истекают в сентябре 2024 года): «Если власти растянут это (обсуждение поправок к конституции.— “Ъ”) на несколько месяцев, при этом с объяснениями, с выходом к жителям, то это будет очень хороший ход». А политолог Илья Гращенков не исключает, что в случае, если властям не удастся объяснить смысл поправок, их рассмотрение может быть отложено на год.

Лолита Белова, Валерий Лавский, Новосибирск; Андрей Прах