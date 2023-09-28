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Шведы отступили

ТЦ «Мега» в Самаре сменил собственника

Газпромбанк стал владельцем сети торговых центров «Мега» в России. До недавнего времени собственником 14 торговых центров, один из которых находится в Самаре, была шведская компания Ingka Centres. Самарская «Мега» функционирует 12 лет, объект начали строить еще в 2006 году, но открытие состоялось только в 2011 году. В середине прошлого года, после начала СВО, в «Меге» закрылась Ikea, которая занимала 26 тыс. кв. м площади. Однако, по словам экспертов, несмотря на уход заграничных брендов, в регионе наблюдается небольшой, но все же рост оборота розничной ­торговли.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Газпромбанк выкупил у шведской компании Ingka Centres в России сеть из 14 торговых центров «Мега», один из которых находится в Самаре. Остальные объекты расположены в Москве, Подмосковье, Ленинградской области, Омске, Уфе, Ростове-на-Дону, Адыгее, Казани, Екатеринбурге, Новосибирске и Нижнем Новгороде. Их совокупная площадь — 2,3 млн кв.м. До ухода из России Ingka Centres была крупнейшим собственником торговой недвижимости в России. По данным Forbes, в 2022 году доход Ingka Centres в России от сдачи в аренду площадей в «Мегах» сократился на 19% год к году, до $285 млн.

Самарскую «Мегу» шведы начали строить в 2006 году. Сообщалось, что объект будет построен за полтора года.

Впервые о своем намерении прийти в Самарскую область шведская компания заявила в 2002 году. Тогда же были начаты поиски земельного участка для строительства объекта. В 2003 году администрация Самары предлагала несколько участков, которые не подошли компании из-за проблем с коммуникациями. Администрация Волжского района области в том же году предложила участок за Южным мостом. В 2005 году в качестве одного из возможных мест для строительства называлась территория ФГУП «Племзавод «Кряж». В итоге было решено строить торговый объект в поселке Красный Пахарь Красноглинского района. Весной 2009 года заместитель генерального директора Ikea в России Томас Хальберг заявил, что торговый центр готов к открытию, но этому препятствует отсутствие некоторых разрешительных документов. В Государственной инспекции строительного надзора Самарской области тогда ответили, что проектная документация не имеет положительного заключения государственной экспертизы, в связи с этим застройщиком не получено разрешение на строительство. Кроме того, не оформлены полностью права застройщика на земельный участок и не в полном объеме получены подтверждения от эксплуатирующих организаций города о выполнении технических условий. Шведы даже пригрозили заморозить проект из-за невозможности получить от властей разрешительную документацию на сдачу объекта. Позже в правительстве региона рассказали о наличии пошагового плана к подготовке ТЦ к запуску, но отметили, что есть вопросы, связанные с безопасностью здания. В 2011 году «Мега» все же открылась. Площадь ТЦ составила 130 тыс. кв. м, из которых 26 тыс. кв. м занял мебельный магазин бренда Ikea (бренд принадлежит Ingka Centres). Торговый центр, построенный иностранцами, стал одним из крупнейших в регионе. Судя по финансовой отчетности компании ООО «Ингка Сентерс Рус Оперэйшн» (указано в качестве оператора), ТЦ пользовался большим спросом. Выручка компании в 2021 году составила 10 млрд руб., прибыль — 84 млн руб. В 2022 году выручка снизилась до 8 млрд руб., прибыль — до 61 млн руб. Убыточным для компании был только «пандемический» 2020 год. В середине прошлого года, после начала военных действий России на Украине, российские магазины Ikea закрылись, а российские предприятия компании были проданы. Две фабрики получила лесоперерабатывающая компания «Лузалес», еще одно предприятие — производитель материалов для интерьера и мебели Slotex. Площадку Ikea до сих пор никто не занял. Большинство других зарубежных брендов, которые занимали крупные площади в «Меге», открылись под новыми ­вывесками.

По словам управляющего партнера экспертной группы Veta Ильи Жарского, несмотря на то, что сейчас рынок коммерческой недвижимости переживает спад в связи со сворачиванием деятельности ряда зарубежных розничных компаний, в целом говорить о том, что спрос со стороны населения себя исчерпал, нельзя. «Статистика указывает на то, что в ряде регионов наблюдается пусть и небольшой, но все же рост оборота розничной торговли. Например, в Самарской области рост за первое полугодие, в сравнении с аналогичным периодом 2022 года, оценивается в 4,8%, что, конечно, не перекрывает рост стоимости товаров, но в любом случае хоронить офлайн-ритейл преждевременно, и формат торговых и торговоразвлекательных центров еще востребован. Судить о том, насколько, можно будет уже к концу года, поскольку традиционно с наступлением осени и особенно зимой посещаемость ТЦ растет, растет и средний чек.

Главная сложность сейчас — это борьба за бренды. Ситуация в 2022 году в корне изменилась: если раньше арендодатель мог позволить себе диктовать условия арендаторам и в некоторых случаях даже не впускать какие-то бренды, которые могли не вписываться в его концепцию или могли создавать излишне высокую конкуренцию другим арендаторам, то сейчас уровень вакантных площадей исключительно высок и условия на рынке диктует уже арендатор»,— говорит Илья Жарский.

Сабрина Самедова

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