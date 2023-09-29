Генералу не помогло отсутствие ущерба

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца начальника главного управления МЧС по Краснодарскому краю Олега Волынкина. Генерал-лейтенант внутренней службы обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями при исполнении госконтракта на поставку подразделениям спасательного ведомства строительных материалов, в результате чего поставщик — индивидуальный предприниматель — похитил чуть более 3 млн руб. В суде господин Волынкин и его защита просили о домашнем аресте, указывая, что у подследственного серьезные проблемы со здоровьем, при этом он признал вину, а ущерб по делу погашен. Однако суд принял сторону следствия и отправил генерала в СИЗО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава ГУ МЧС по Краснодарскому краю Олег Волынкин

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Глава ГУ МЧС по Краснодарскому краю Олег Волынкин

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Ходатайство ГСУ СКР о заключении под стражу начальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю, генерал-лейтенанта внутренней службы 56-летнего Олега Волынкина рассматривал председатель Басманного суда Андрей Федин. Представитель следствия сообщил, что уголовное дело в отношении господина Волынкина было возбуждено 26 сентября этого года, генералу вменяется в вину ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Следователь также уведомил суд, что фигурант свою вину полностью признал, кроме того, она подтверждается показаниями свидетелей и результатами оперативно-разыскных мероприятий (в частности, к делу приобщены записи телефонных переговоров). Обосновывая необходимость ареста генерала, представитель ГСУ отметил, что, оставаясь на свободе, фигурант может скрыться за границей, поскольку у него имеются родственники в Молдавии — господин Волынкин является уроженцем Кишинева. Кроме того, напомнил следователь, у Олега Волынкина в подчинении находится большое количество подчиненных — сотрудников МЧС, и он может оказать на них давление с целью изменения свидетельских показаний или уничтожения улик по делу. Представитель СКР также отметил, что в настоящее время в рамках дела активно проводятся обыски, а Олег Волынкин проверяется на причастность к другим преступным эпизодам.

По данным “Ъ”, в уголовном деле, в рамках которого генерал-лейтенанту инкриминировали злоупотребление должностными полномочиями, речь идет о госконтракте, заключенном в сентябре 2021 года между ГУ МЧС России по Краснодарскому краю в лице Олега Волынкина и индивидуальным предпринимателем Андреем Кольцовым. В соответствии с договором господин Кольцов обязался поставить для 13-й и 19-й пожарно-спасательных частей и 10-го поисково-спасательного отряда ГУ МЧС строительные материалы на сумму около 7,5 млн руб. В перечень входили песчано-гравийная смесь, битум, бетон, армированная сталь, древесная стружка, морской песок, краска и многое другое. В итоге господин Кольцов, по материалам дела, поставил стройматериалы лишь на сумму около 4,5 млн руб., однако представил фиктивный счет на полную стоимость контракта. Господин Волынкин подписал документы, по которым со счета ГУ МЧС на расчетный счет индивидуального предпринимателя были перечислены около 7,5 млн руб. Господин Кольцов был обвинен в мошенничестве и подделке документа, вину признал, ущерб возместил и уже получил три года четыре месяца условно.

Выступая в суде, Олег Волынкин, которого задержали 27 сентября в Сочи, откуда доставили в столицу, сказал: «Моя вина в том, что доверился личному составу и сам не перепроверил выполнение контракта. Ущерб по делу уже возмещен. Я прослужил 39 лет (сначала в армии, с 1994 года — в МЧС, возглавлял три региональных управления ведомства.— “Ъ”), от курсанта до генерала. У меня острая сердечная недостаточность, в 2017 году удалили треть почки… От наказания уходить не собираюсь. Если посчитаете возможным, то готов находиться в квартире моего брата в Москве (под домашним арестом.— “Ъ”)».

Адвокат Станислав Шнайдеров, в свою очередь, заявил, что необходимости для избрания столь суровой меры пресечения, как арест, не имеется. Он напомнил, что, согласно постановлению пленума Верховного суда РФ, основания для заключения под стражу, которые привел следователь, должны быть доказаны, а этого, по словам защитника, сделано не было. Адвокат сообщил суду, что у генерала на иждивении находится жена, у которой он единственный кормилец, он помогает дочерям, выплачивает ипотеку. Господин Волынкин является носителем государственных секретов, напомнил защитник, и его помещение в СИЗО, к другим заключенным, в связи с этим выглядит нецелесообразным. Господин Шнайдеров напомнил, что его подзащитный имеет госнаграды — орден Почета, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Расследование ведется два года, подчеркнул адвокат, и господин Волынкин все это время не скрывался и никак следствию не мешал, мало того, он сам провел служебную проверку исполнения злополучного контракта. Сейчас же следственные действия фактически завершены, свидетели допрошены и улики собраны. Адвокат попросил избрать меру пресечения в виде домашнего ареста.

Однако суд посчитал доводы следствия более весомыми и отправил Олега Волынкина в СИЗО на два месяца.

Алексей Соковнин