KFC сменил вывеску на двух третях своих точек

Вчера «Юнирест» (управляет брендами Rostic’s и KFC в России) объявила о ребрендинге большинства ресторанов популярного фастфуда в Санкт-Петербургской агломерации: 64 точки из 103 ресторанов бывшего KFC работают уже под российским брендом Rostic’s. В планах компании — увеличивать охват присутствия по стране, том числе в удаленных районах Петербурга и малых городах Ленобласти со ставкой на сохранение рецептуры блюд и ценовой политики. Как долго компании удастся сдерживать рост цен из-за удорожания продуктов и логистики, зависит от темпов инфляции, предупредили эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Представители управляющей компании «Юнирест» и партнера-франчайзи «Майрест» рассказали журналистам о планах по открытию в 2024 году четырех новых ресторанов Rostic’s в Петербурге и Ленобласти. По словам Ксении Сенча, генерального директора ООО «Майрест», развивающего франшизу Rostic’s и KFC в Петербурге, Ленобласти, Татарстане, Краснодаре и других регионах РФ, ребрендинг коснется всех действующих точек питания KFC в области и городе. В каких именно локациях откроются точки питания сразу под брендом Rostic’s, франчайзи не уточнила.

Председатель совета директоров «Юнирест» Константин Котов отметил, что компания заинтересована сегодня в развитии ресторанов не только во флагманских местах городов-миллионников, но и в удаленных жилых районах крупных населенных пунктов, а также в расширении присутствия в малых городах. Госпожа Сенча уточнила, что из мест, где вообще не присутствовали ни KFC, ни Rostic’s, в Ленобласти сейчас рассматриваются города Волхов и Лодейное Поле. Если раньше для открытия ресторанов рассматривались города с населением от 100 тыс. человек, то сегодня представители брендов не исключают возможности запускать новые точки в населенных пунктах с численностью от 50 до 100 тыс. жителей и даже меньше, если речь идет о местах рядом с федеральными трассами и с высокой транспортной проходимостью.

Как утверждают правообладатели брендов, вкус продуктов и сервис, к которым привыкли россияне в ресторанах KFC, не изменился и не поменяется после ребрендинга — сохранение рецептур было одним из условий соглашения о переходе прав к «Юниресту». Не изменятся и цены, несмотря на подорожание куриного мяса, усложнение логистики и увеличение размера НДС на гамбургеры с 1 октября, заверили представители «Юнирест» и «Майрест». Напомним, с 1 октября ФНС вводит специальный налоговый код для товаров «вида сэндвич, включая гамбургер, чизбургер и аналогичные изделия». Раньше к этой продукции применялась ставка 10%, но через несколько дней НДС на этот фастфуд вырастет до 20%.

Сколько денег в ребрендинг вложила управляющая компания, не уточняется. «Сам ребрендинг обошелся недорого,— пояснила генеральный директор «Юнирест» Татьяна Шаманская.— Поменять за ночь вывеску стоит немного. Гораздо больше вложений потребуется для реализации наших планов по расширению присутствия в стране, но назвать точную сумму мы пока не можем».

ООО «Юнирест» зарегистрировано в Москве с ноября 2005 года. Учредителем выступает ООО «Смарт Сервис ЛТД» Константина Котова и Андрея Осколкова. «Юнирест» управляет сетью ресторанов быстрого обслуживания, специализирующихся на блюдах из курицы, под брендами Rostic’s и KFC. География присутствия охватывает большинство регионов России. Компания «Майрест» — франчайзи-партнер компании «Юнирест». В портфеле франчайзи 211 ресторанов в 37 городах присутствия. В Санкт-Петербурге, Ленинградской области и на Северо-Западе компании принадлежит 121 ресторан.

Обычно серьезных вложений требует ребрендинг товаров, которые постоянные покупатели могут не найти на прилавке, или когда полностью меняется концепция ресторана. В данном случае этих проблем нет, подтвердила Елена Перепелица, директор консалтинговой компании RestCon. «Длительной рекламной кампании, сопровождающей ребрендинг, как, скажем, при превращении Gold Star в LG, не потребуется. Тем более что владельцы сети предпочли сохранить в новом бренде отсылки к фирменному стилю KFC. Таким образом, им действительно достаточно заменить вывески на фасадах своих ресторанов, а это правда стоит недорого». Разработка нового фирменного стиля вряд ли превысила сумму в 5 млн рублей, что совсем немного для сети, считает госпожа Перепелица.

Если компания сохранит рецептуру, сервис и цены, отток клиентов после ребрендинга может быть незначительным, думает генеральный директор «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров, но удорожание куриного мяса — действительно серьезная проблема. «Белгородская область (лидер по производству мяса в 2022 году, по данным Российского птицеводческого союза.— «Ъ-СПб») в данном случае испытывает сложности из-за близости к зоне СВО. Удорожание логистики, проблемы с рабочей силой, рост расходов на персонал, энергоресурсы и так далее не могут не влиять на работу птицефабрик, поэтому заметное подорожание, естественно, сказывается на росте себестоимости продукции крупнейших игроков рынка фастфуда»,— констатирует аналитик.

Эти компании вынуждены сохранять цену, чтобы не потерять долю рынка, а это наносит удар по их маржинальности, замечает господин Бурмистров. Госпожа Перепелица предполагает, что «Юниресту», возможно, пока удается сокращать затраты из-за того, что компании теперь не нужно оплачивать роялти (выплаты за пользование франшизой и сопровождение бизнеса.— «Ъ-СПб»). «Но как долго представители брендов смогут удерживать цены, когда внутренние резервы будут исчерпаны, зависит от скорости инфляции»,— заключает эксперт.

Александра Тен