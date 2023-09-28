В Краснодаре на маршрут №89 с октября выйдут восемь новых автобусов

В Краснодаре на маршрут №89 от улицы имени Геннадия Казаджиева в Новознаменском районе до улицы Уральской выйдут восемь новых автобусов. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Перевозчик МУП «КТТУ» приобрел 10 автобусов у Минского автомобильного завода. Два из них останутся в резерве.

«Транспорт полностью низкопольный, с кондиционированием, для маломобильных пассажиров имеется откидная аппарель и место для размещения коляски в салоне. Общая вместимость салона — 72 человека, мест для сидения — 27»,— говорится в сообщении.

Маршрут №89 запустили в Краснодаре в марте текущего года по просьбе жителей Новознаменского района. Ранее перевозчик приостановил работу совпадающего маршрута №59 от улицы Виктора Нарыкова до ТРК «СБС Мегамолл» через Новознаменский район Краснодара.

Анастасия Донскова

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