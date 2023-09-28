Более 13 млн работающих россиян переживают профессиональное выгорание

Большинство работающих россиян знакомо с термином «профессиональное выгорание». Практически каждый второй (45%) сталкивался с ним на практике, показало исследование НАФИ. 42% опрошенных называют основной причиной профессионального выгорания постоянные стрессы на работе. Отсутствие карьерного роста и профессионального развития упоминается гораздо реже (18%). Самой популярной мерой для борьбы с выгоранием россияне считают длительный отпуск. От работодателей преимущественно ожидается создание позитивной атмосферы в коллективе и финансовое стимулирование.

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По оценкам экспертов НАФИ, более 13 млн человек переживают профессиональное выгорание в настоящий момент. Среди них чаще всего встречаются мужчины в возрасте 35–44 лет, граждане без высшего образования, занятые в сфере госуправления, финансов, образования, работающие на текущем месте работы 7–10 лет, квалифицированные специалисты с невысоким уровнем дохода.