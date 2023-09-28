Осужденный за убийство девушки брат чиновника останется в ИК строгого режима

Пермский краевой суд отменил решение первой инстанции о замене наказания бизнесмену Антону Вахрину с колонии строгого режима на принудительные работы. Об этом сообщает «РБК-Пермь».

Напомним, в 2017 году брат политика Вячеслава Вахрина был осужден к 9.5 годам строгого режима за убийство. Как установил суд, Антон Вахрин выстрелил в свою знакомого из травматического пистолета, а затем попытался утопить тело в реке. В июле этого года Кунгурский райсуд удовлетворил его ходатайства о замене вида наказания. Срок заключения господина Вахрина заканчивается в ноябре 2026 года.