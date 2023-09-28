Возбуждено уголовное дело о мошенничестве при строительстве общежития МВД

Уголовное дело о мошенничестве возбуждено из-за срыва сроков строительства общежития для курсантов Нижегородской академии МВД. Об этом сообщили в региональном управлении СК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Подрядчиком строительства выступало московское ООО «ЦХД Инжиниринг». Как писал «Ъ-Приволжье», в 2021 году Нижегородская академия МВД и компания-подрядчик заключили контракт на 454,8 млн руб. на достройку общежития на тысячу мест. Компании был выплачен аванс 172 млн руб. Сдать объект планировалось летом 2023 года, но сроки были сорваны. Из-за этого академия расторгла контракт в одностороннем порядке и потребовала вернуть неизрасходованный аванс в 149 млн руб.

В СК считают, что неизрасходованные средства аванса подрядчик перечислил на счета аффилированных с ним компаний. Следователи изымают документацию о строительстве, проводят экспертизы и допрашивают свидетелей и потерпевших.

Академия МВД также подала в арбитражный суд иск к «ЦХД Инжиниринг» о взыскании 193 млн руб.

Андрей Репин