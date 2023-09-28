Глава Сочи Алексей Копайгородский занял третье место в топе мэров в РФ

Глава Сочи Алексей Копайгородский занял третье место в национальном рейтинге мэров за август—сентябрь 2023 года. Об этом говорится в исследовании ЦИК «Рейтинг» и Финансового университета при Правительстве РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Эксперты отмечают, что за четыре года работы Алексея Копайгородского на посту мэра в Сочи постепенно снижается дефицит мест в образовательных учреждениях. Это произошло за счет активного участия курорта во всех федеральных и краевых госпрограммах строительства и нацпроектах. В новом генплане города предусмотрено более 330 земельных участков под социальное строительство.

Журналист, член Общественной палаты России и сопредседатель Координационного совета ОП РФ по развитию и интеграции новых регионов Александр Малькевич также отмечает в работе мэрии Сочи разработку дополнительных мер соцподдержки работников образования и механизмы привлечения новых кадров. Среди них — предоставление служебных квартир, ежемесячная выплата 15 тыс. руб. на частичную компенсацию за аренду жилья. С 1 сентября в городе для педагогов введена 50-процентная скидка на оплату проезда в общественном транспорте.

В работе мэрии также отмечается обновление инженерных сетей курорта и поддержка семей участников СВО. Одним из основных достижений в год архитектуры в Сочи стало утверждение предмета охраны границ исторического поселения, в пределах которого существенно ограничена хозяйственная деятельность. В границы поселения площадью 792 га вошли 101 объект культурного наследия и 216 исторически ценных зданий и сооружений.

В сентябре на курорте в 23 зонах ограничили движение и прокат средств индивидуальной мобильности. Компаниям-прокатчикам были направлены уведомления о расторжении договоров. По данным минздрава Кубани, за месяц количество происшествий, связанных с пользованием СИМ, снизилось в Сочи на четверть.

В 2023 году турпоток в Сочи продолжает расти. В летний период в городе работал оперштаб, который следил за качеством предоставляемых услуг и соблюдением мер безопасности.

Глава Краснодара Евгений Наумов оказался в рейтинге на 14-й строчке.

Татьяна Ручкина

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