Трамп заявил, что предотвратил бы конфликт на Украине низкими ценами на нефть

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что, если бы он занимал пост главы государства в 2022 году, Россия не стала бы начать военную операцию на Украине. По словам политика, это бы произошло из-за «очень низких цен на нефть», из-за которых РФ не позволила бы себе вести боевые действия на территории соседнего государства.

«Цены на нефть в мире были бы такими низкими, что Россия не могла бы себе это позволить, она бы не вторглась на Украину. Цена бы равнялась $40 за баррель»,— рассказал господин Трамп в ходе своего выступления в американском штате Мичиган.

Бывший президент США добавил, что нынешний глава государства Джо Байден не делает ничего для скорейшего завершения военного конфликта на Украине, хотя для этого у него есть все возможности.

Ранее господин Трамп неоднократно заявлял о том, что он в случае своего избрания на должность президента США готов разрешить украинский кризис «в течение 24 часов». Конкретные детали своих предложений по урегулированию ситуации на Украине он не раскрывает, ссылаясь на то, что он «растеряет все козыри», если начнет рассказывать о деталях собственного мирного плана.

Сейчас Дональд Трамп является претендентом на выдвижение в президенты США на выборах-2024 от Республиканской партии. На данный момент он является безусловным лидером республиканских праймериз, в случае победы на предварительном голосовании он получит право участвовать во всеобщих выборах в ноябре следующего года.

Подробнее о намерениях экс-президента США урегулировать конфликт на Украине читайте в материале «Ъ» «Трамп-миротворец».

Александр Кислов