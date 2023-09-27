Производительность труда россиян бесполезно увеличивать деньгами, к такому выводу пришли исследователи Высшей школы экономики, которых цитирует “Ъ”. По данным опроса, больше половины респондентов не готовы к увеличению нагрузки, даже если их зарплата вырастет. Часть объясняет это тем, что уже работает на пределе возможностей, остальные ссылаются на другие приоритеты в жизни.

“Ъ FM” опросил предпринимателей и узнал, стоит ли мотивировать сотрудников деньгами.

Гендиректор компании Oxygen Павел Кулаков: «Процент людей, которые выкладываются на 120%, не так велик. Все-таки значительная часть сотрудников воспринимает работу как работу, и зрелый работодатель к этому относится вполне с пониманием. Все-таки культ труда не так хорош и романтичен, как может показаться. Деньги как таковые не позволяют повысить результативность. Но есть методы, которые позволят добиться этого, это все, что называется среда. Вторая вещь — это вовлеченность, когда человек видит, что ему позволяют себя раскрыть. А третья, конечно, это система мотивации, какая-то переменная часть, где люди получают какой-то результат, какой-то прорыв».

Гендиректор консалтинговой компании DNA Realty Антон Белых: «В любом случае все решают деньги. По брокерам, которые у меня работают, могу сказать, что чем больший доход денег они получают, тем лучше работают, и больше, и дольше, и все остальное. У нас просто нет фиксированной зарплаты, все мои сотрудники получают какие-то фиксированные копейки на оплату проезда и связи. А все остальное они зарабатывают со своих сделок. Естественно, есть бонусы, есть повышение при выходе на определенный уровень. Если человек закрывает, например, сделки на 3 млн руб. в месяц, то ему, грубо говоря, полагается плюс лишние 5% или 10% от каждой из них. Естественно, это все мотивирует».

Гендиректор Finn Flare Ксения Рясова: «Мне кажется, это зависит от профессии. Как вы думаете, люди, которые доставляют вам еду за 15 минут, работают за деньги или за самореализацию? Есть кладовщики на складе, продавцы, и в основном это молодые студенты, которым нужна зарплата. Если в соседнем магазине начинают платить чуть больше, они уходят. А для творческих людей важна самореализация. Другое дело, что сейчас просто все просят поднять им зарплату, потому что жизнь безумно подорожала. При этом сотрудники не обязуются работать больше, они просто обязуются работать».