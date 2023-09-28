Уктус не принимает преступников

В Екатеринбурге прошла несанкционированная акция протеста против открытия в здании бывшего санатория на Уктусе исправительного центра для 200 заключенных. В ней приняли участие около 25 человек. Полиция задержала одну пенсионерку, а остальные участники акции разошлись по домам. В мэрии и в ГУФСИН подчеркивают, что в исправительном центре будут находиться осужденные за преступления средней тяжести.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На акции протеста полиция задержала одну пенсионерку

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ На акции протеста полиция задержала одну пенсионерку

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Акция протеста против открытия в здании бывшего санатория исправительного центра для 196 осужденных к принудительным работам, расположенного в микрорайоне Уктус, прошла утром в среду, 27 сентября. К 10 часам утра возле здания собралось около 25 жителей микрорайона. На месте уже дежурила полиция. На замечание полицейского о том, что публичные мероприятия проводить запрещено, собравшиеся заявили, что они здесь живут и не будут мириться со строительством исправительного центра. Полиция задержала одну пенсионерку и усадила ее в служебную машину. Остальные участники разошлись по домам.

С 1995 по 2019 годы в трехэтажном здании на Просторной, 1 общей площадью более 3 тыс. кв.м. размещался санаторий «Уктус». Ранее здание принадлежало Екатеринбургскому трамвайно-троллейбусному управлению (ныне ЕМУП «Гортранс»), затем было передано на баланс муниципалитета. С 2019 года здание было законсервировано.

Здание бывшего санатория «Уктус» было передано ГУФСИН по Свердловской области администрацией Екатеринбурга. В пресс-службе ГУФСИН пояснили, что здание пока не поступило на баланс ведомства. В сентябре прошли общественные обсуждения, на которых, в частности, был одобрен перевод участка из зоны индивидуальной жилой застройки городского типа в зону режимных объектов ограниченного доступа для размещения исправительного центра. По данным портала «Обсуждения.Екатеринбург.рф», в обсуждениях приняли участие два человека.

В настоящий момент на территории устанавливаются ограждения. В пресс-службе администрации Екатеринбурга дополнили, что планируется отремонтировать внутренние помещения, установить дополнительные ограждения на территории и оборудовать охранно-пожарную сигнализацию.

В пресс-службе ГУФСИН рассказали, что в исправительном центре будут находиться осужденные, отбывающие срок за преступления средней тяжести, например, за мошенничество, либо те, кому смягчили режим за примерное поведение. «У осужденных к принудительным работам есть право передвигаться в пределах населенного пункта, в котором расположен исправительный центр, носить гражданскую одежду, ходить на работу, общаться с родственниками по телефону, получать социальные услуги. Некоторым из них администрация УФИЦ дает разрешение проживать отдельно с семьей»,— рассказали «Ъ-Урал» в пресс-службе ведомства. Предполагается, что осужденные буду заниматься благоустройством города.

Жители Уктуса выступили против размещения в здании бывшего санатория исправительного центра и составили обращения на имя прокурора Свердловской области Бориса Крылова, губернатора Евгения Куйвашева и мэра Алексея Орлова.

«Пешеходный маршрут учащихся школы №131 пролегает непосредственно вдоль здания по ул. Просторной, 1. Несмотря на то, что в таких центрах отбывают наказание обычно осужденные по преступлениям небольшой и средней тяжести, ранее такие лица могли быть судимы по тяжким и особо тяжким преступлениям против личности и половой неприкосновенности, что вызывает большое беспокойство родителей школьников. Размещение данного УФИЦ в спальном районе и непосредственной близости от учебных учреждений может вызвать большую социальную напряженность»,— говорится в обращении жителей, опубликованном в группе «Активисты Сосновый бор» в Telegram.

По словам жителей, ранее они предлагали разместить в здании бывшего санатория поликлинику, филиал районного или городского дома детского творчества, филиал оздоровительного центра «Санаторий Бодрость», а также реабилитационный центр для участников СВО.

В пресс-службе мэрии ответили, что сотрудники ГУФСИН готовы встретиться с местными жителями, чтобы ответить на их вопросы по поводу создания и работы учреждения. Информация о месте и времени встречи будет объявлена дополнительно.

На территории Свердловской области действуют пять исправительных центров: в Нижнем Тагиле, Верхней Туре, Камышлове, поселке Верхнее Дуброво и деревне Старые Решеты. Всего в них можно разместить до 428 человек. От местных жителей населенных пунктов жалоб зафиксировано не было.

Анастасия Таначева