«На каждой промплощадке созданы медицинские центры»

Гендиректор БАЗа Владислав Казачков об улучшении условий труда и снижении рисков для здоровья сотрудников

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владислав Казачков, генеральный директор Богословского алюминиевого завода (БАЗ)

Владислав Казачков, генеральный директор Богословского алюминиевого завода (БАЗ)



— Как работа на предприятии влияет на здоровье сотрудников?

— Промышленное производство — это всегда ответственный и трудоемкий процесс, требующий от сотрудников работы со сложным оборудованием и большими объемами сырья. И порой это работа в непростых условиях. Современные технологии позволяют снижать воздействие вредных производственных факторов и устранять опасности, и сохранение здоровья работников — важнейшая цель предприятия в рамках стратегии устойчивого развития. «Русал» системно трудится над тем, чтобы рабочие места отвечали ожиданиям нового поколения, обеспечивали высокий уровень безопасности. В сентябре 2022 года совет директоров компании утвердил стратегию обеспечения безопасности труда и промышленной безопасности до 2030 года. Это наша производственная конституция на ближайшие семь лет.

— Практикуете ли вы рискоориентированный подход к здоровью персонала?

— Безусловно, такой подход применяется. Во-первых, ведется регулярный мониторинг и измерение показателей в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности. «Русал» проводит оценку своей деятельности и раскрывает ее результаты. Анализ результатов помогает корректировать дальнейшие действия, выявлять и устранять факторы риска.

Во-вторых, повышается культура безопасности труда среди сотрудников. Для этого важна обратная связь от персонала о возникающих производственных рисках и опасных ситуациях. Помимо традиционных инструктажей, собраний и журналов, работники «Русала» могут сообщать информацию через программу «Посмотри вокруг» и службу доверия «СигнAL». Эффективность этих каналов связи очевидна — выявляются и, самое главное, устраняются потенциально опасные ситуации. 97% выявленных нарушений устраняются оперативно, остальные включаются в инвестиционные планы.

— Какие меры по улучшению условий труда и охране здоровья вы применяете?

— Один из основных инструментов — система специальной оценки условий труда (СОУТ). На каждом рабочем месте оценка проводится не реже одного раза в пять лет или при существенном изменении условий труда. По итогам СОУТ разрабатываются мероприятия, а руководители несут личную ответственность за их реализацию. Например, по итогам такой оценки для работников Богословской ТЭЦ стали закупать спецодежду с защитой от высоких температур. Для электрогазосварщиков приобретаются СИЗы от ультрафиолетового излучения. Те, кто работают рядом с насосными установками, обеспечиваются средствами звукопоглощения.

Мы рассматриваем автоматизацию производства для минимизации присутствия людей в неблагоприятных условиях. «Русал» тестирует современные разработки, такие как очки дополненной реальности для литейщиков или системы дистанционного управления мостовыми кранами на сложных производственных участках. БАЗ стал одним из первых в глиноземном дивизионе «Русала», кто построил полигон по отработке навыков работы в замкнутых пространствах. Сегодня этот опыт тиражируется на других предприятиях, например в 2022 году аналогичный полигон запустили на Уральском алюминиевом заводе в Каменске-Уральском.

Отдельное направление — профилактика профессиональных и производственно обусловленных заболеваний. Для этого на каждой промплощадке созданы медицинские центры. В них сотрудники получают высококвалифицированную лечебно-профилактическую и экстренную медицинскую помощь. Здесь же проводятся регулярные медосмотры. В небольших городах центры оборудованы и имеют профессиональные коллективы больше, чем в городских больницах. В то же время такие простые инструменты как психологический комфорт в коллективе, зарядка в перерывах для предотвращения позотонического утомления или возможность расслабиться после смены в комнате психологической разгрузки, дают не менее ощутимый эффект для здоровья.

Беседовала Анастасия Реутова