«Потребовалось 15 лет, чтобы решить проблему»

Елена Подгорных о роли системы по обращению с отходами при создании экономики замкнутого цикла



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— Какую роль в формировании экономики замкнутого цикла играет система обращения с отходами?

— Эффективное управление отходами — один из основных компонентов экономики замкнутого цикла. Особую актуальность тема приобретает в свете необходимости снижения объемов захоронения отходов и прогнозируемого дефицита некоторых природных ресурсов.

— Как в ТМК выстроена работа по обращению с отходами?

— На всех предприятиях компании ведется работа по сокращению образования отходов, их сортировке, переработке и вовлечению во вторичный оборот, а также реализации части отходов как побочной продукции, размещению не подлежащих переработке отходов на экологичных площадках с последующей рекультивацией этих площадок. Такой подход позволяет максимально задействовать имеющиеся ресурсы, минимизировать воздействие на окружающую среду, сократить объемы закупки сырья и частично компенсировать расходы на его приобретение. Благодаря комплексной работе доля переработки отходов ТМК составляет не менее 90%.

К решению вопроса с отходами каждое предприятие ТМК подходит с учетом особенностей производства. Там, где был накоплен огромный объем отходов, усилия направляются на переработку исторически накопленных отходов мартеновского производства. На заводах с собственными электросталеплавильными комплексами основной объем работ заключается в переработке шлака и боя облицовки печей. На участках по производству готовой продукции максимально выбирается вся обрезь металла для последующей переплавки.

Можно привести пример Северского трубного завода (СТЗ) в Полевском. Там была повышена эффективность переработки смета — из него отмагничиванием извлекается металл, пригодный для сталеплавильного производства. Переработка позволяет вернуть в производство около 1,5 тыс. тонн металла в год и сэкономить более 30 млн руб. На Первоуральском новотрубном заводе (ПНТЗ) ежегодно тратили 4,2 млн руб. на утилизацию песка, образующегося при производстве отливок. Сейчас на заводе внедрено оборудование для сепарации, переработки и повторного использования формовочного песка. Это снизит нагрузку на окружающую среду, вовлечет отходы во вторичный оборот и даст экономический эффект более 3,5 млн руб. в год.

— Есть ли на балансе компании неэксплуатируемые объекты для захоронения отходов?

— Мы последовательно занимаемся ликвидацией подобных объектов. Например, на СТЗ в начале 1990-х годов при выплавке металла в мартеновских печах образовалось 2 млн тонн металлургических шлаков. Они занимали более 20 гектаров — это почти 30 стандартных футбольных полей. Для ликвидации такого «наследия» был построен дробильно-сортировочный комплекс, началась переработка шлаков в стройматериалы. Потребовалось 15 лет, чтобы решить проблему.

Полученный опыт востребован при выводе из эксплуатации заброшенных шламонакопителей Полевского криолитового завода. СТЗ не имеет отношения к деятельности криолитового завода, но все же взял на себя обязательство по реализации этого проекта по нескольким причинам. Во-первых, из-за изношенной дренажной системы хранилища были опасны для близлежащего жилья. Во-вторых, наш завод имеет необходимые компетенции. В-третьих, СТЗ как градообразующее предприятие заинтересован в том, чтобы уровень жизни в Полевском поднимался, чтобы жить здесь было комфортно. У нас есть возможности создать благополучные условия для наших сотрудников и их семей. Сейчас шламохранилища находятся под контролем и безопасны с учетом выполняемых работ.

— Насколько затратны проекты по обращению с отходами и как они окупаются?

— В последние годы возросло внимание к теме окружающей среды со стороны государства и общества, ужесточилось регулирование этой сферы, и, как следствие, выросли расходы предприятий. Российский бизнес за прошедший год направил на охрану окружающей среды более 1 трлн руб., что на 12% больше, чем годом ранее. У ТМК только операционные затраты на экологическое направление составили 2,9 млрд руб., из которых 783 млн руб.— работа по обращению с отходами.

Экологические проекты входят в число ключевых приоритетов компании. При их реализации мы в меньшей степени ориентируемся на окупаемость, но ожидаем эффекта за счет предотвращения ущерба от загрязнения окружающей среды. Кроме того, мы инвестируем в благополучие территорий, где располагаются наши заводы. В более глобальном смысле — экологические инвестиции улучшают имидж предприятий и повышают их рыночную привлекательность.

Беседовала Анастасия Реутова