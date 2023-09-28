Троллейбусам нашли «Дом.РФ»

Для реализации проекта обновления троллейбусной сети в региональном центре Челябинская область получит заем в размере 5,2 млрд руб. Выделение льготных денег через механизм инфраструктурных облигаций «Дом.РФ» одобрила комиссия правительства РФ по региональному развитию. За счет средств планируется закупить 168 троллейбусов, обновить два депо, тяговые подстанции и проложить новые контактные линии. Общий объем инвестиций в модернизацию троллейбусной сети Челябинска оценивается в 13,7 млрд руб.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Планируется приобрести 168 новых троллейбусов

Фото: Олег Кормильцев Планируется приобрести 168 новых троллейбусов

Фото: Олег Кормильцев

Правительственная комиссия по региональному развитию одобрила выделение инфраструктурного займа от «Дом.РФ» в размере 5,2 млрд руб. на реализацию проекта модернизации троллейбусной сети в Челябинске. Деньги будут направлены в рамках механизма инфраструктурных облигаций, сообщают в компании. Также обсуждается возможность выделения в дальнейшем еще 2,8 млрд руб.

За счет льготного финансирования планируется приобрести 168 новых троллейбусов, провести реконструкцию депо №1 и №2, модернизировать тяговые подстанции и проложить новые контактные линии. Обновление инфраструктуры затронет территории, где активно строится новое жилье — поселок АМЗ, микрорайон №17 на северо-западе города, улицы Первой Пятилетки и Артиллерийской.

Директор подразделения «Инфраструктурные облигации» «Дом.РФ» Александр Аксаков считает, что льготное финансирование даст возможность реализовать проект, который сформирует в перспективных районах Челябинска условия для создания рабочих мест и запуска нового жилищного строительства.

«Ожидаем, что реконструкция транспортной инфраструктуры позволит ввести в эксплуатацию около 1,14 млн кв.м жилья, а улучшить условия жизни смогут более 1,2 млн человек»,— подчеркивает Александр Аксаков.

Губернатор Челябинской области отметил, что льготный инфраструктурный заем послужит «мощной поддержкой для реализации» этого транспортного проекта.

Модернизацией троллейбусной инфраструктуры в региональном центре с октября 2021 года занимается ООО «Синара — Городские транспортные решения Челябинск» («Синара — ГТРЧ», входит в группу «Синара»). Работы компания ведет в рамках заключенного сроком на 15 лет с правительством области концессионного соглашения. В результате его реализации город должен получить полностью обновленный троллейбусный парк и инфраструктуру. В рамках концессионного соглашения компания будет заниматься городскими троллейбусными перевозками и собирать плату за проезд.

В сентябре по итогам реализации первого этапа проекта концессионер выпустил на самый протяженный в областном центре маршрут №19 «Парк Гагарина — поселок Первоозерный» десять новых троллейбусов, выпущенных на Челябинском заводе городского электротранспорта, входящем в группу «Синара». В городе завершена модернизация около 40% контактной сети.

В августе одобрение госэкспертизы получил проект второго этапа обновления троллейбусной инфраструктуры в Челябинске. Он включает в себя модернизацию контактной сети на маршрутах №№ 5, 7, 10, 14, 16, 17, 21, 25 и 26. Общий объем инвестиций в обновление троллейбусной сети оценивается в 13,7 млрд руб., проект финансируется за счет средств концессионера и правительства Челябинской области.

В министерстве дорожного хозяйства и транспорта региона подтвердили получение запроса от «Ъ-Южный Урал» по теме выделения льготного финансирования для реализации транспортного проекта. На момент публикации ответ на него не поступил.

Руководитель аналитического агентства So invest Анастасия Кузьминова считает, что платежи по инфраструктурному займу не станут тяжким бременем для бюджета Челябинской области.

«Инфраструктурные облигации — новый инструмент для регионов, и используя его, областное правительство показывает себя новатором. Сумма займа в 5 млрд руб. для регионального бюджета невелика, учитывая, что в этом году он, скорее всего, перевыполнит прогноз по доходам»,— рассуждает Анастасия Кузьминова. По ее мнению, модернизация троллейбусной сети в Челябинске позволит увеличить пассажиропоток на этом виде транспорта и будет способствовать развитию города.

«Увеличится средняя скорость машин на линии, снизится интервал движения, а следовательно, вырастет пассажиропоток. Значимо и то, что вместе с этим будет расти уровень организации троллейбусного движения в городе»,— говорит Анастасия Кузьминова.

Иного мнения придерживается эксперт в сфере транспорта Яков Гуревич. Он считает проект обновления троллейбусной инфраструктуры в Челябинске нецелесообразным, отмечая, что при его разработке не были должным образом проведены технико-экономические расчеты.

«На обновление инфраструктуры планируется потратить 13,7 млрд руб., в том числе закупив 168 троллейбусов. Но если вместо них приобрести более низкие по стоимости автобусы, то, по моим оценкам, можно возить пассажиров 15 лет, не взимая плату. Думаю, что вместо 168 троллейбусов можно купить 336 автобусов. Это даст, в том числе, положительный экологический эффект, поскольку больше людей смогут отказаться от использования личных автомобилей»,— поясняет Яков Гуревич.

Госкорпорация «Дом.РФ» является оператором программы инфраструктурных облигаций. Посредством выпуска ценных бумаг компания привлекает деньги, которые затем направляет на строительство инфраструктуры в регионах по субсидируемой ставке. Сегодня размещено шесть выпусков инфраструктурных облигаций на общую сумму 90 млрд руб. Финансирование за счет этого механизма одобрено для 45 проектов в 23 регионах, общая сумма займов по ним превышает 145 млрд руб.

Михаил Бычков