Путин дал гражданство австралийскому казаку Семену Бойкову

Президент России Владимир Путин подписал указ о принятии в российское гражданство Семена Бойкова — проживающего в Австралии потомка забайкальских казаков. Он известен под ником Aussie Cossack («Австралийский казак») в соцсети X (экс-Twitter), организовывал акции в поддержку России и конфликтовал с проукраинскими активистами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Семен Бойков

Фото: @P_Kallioniemi Семен Бойков

Фото: @P_Kallioniemi

В декабре 2022 года Семен Бойков напал на 72-летнего пенсионера на проукраинской акции протеста. Пенсионера госпитализировали с травмой головы. Семен Бойков, чтобы избежать преследования полиции, укрылся в российском посольстве. Все это время он жил там.

В январе 2023 года Семен Бойков выступал с акцией протеста против финансовой поддержки Украине со стороны Австралии ($655 млн).

В последнее время Семен Бойков попал в поле внимание СМИ, выступая против референдума о наделении правом голоса в Австралии аборигенов и жителей островов Торресова пролива. Референдум в Австралии пройдет 14 октября. В разговоре с AFP он так прокомментировал митинг в Сиднее против референдума: «Ко всему, что правительство пытается втолкнуть нам в глотку, мы должны относиться с подозрением. А сомнений очень много».

Министр внутренних дел Австралии Джеймс Патерсон предостерег от участия в таких митингах и назвал протесты «бесстыдной» попыткой продвижения «дурацких и радикальных идей».

В ноябре 2011 года на круге казаков в Сиднее Семена Бойков избрали атаманом посольской австралийской станицы Забайкальского войскового казачьего общества. Однако в 2017 году Совет атаманов снял его с должности. В 2014 году губернатор Забайкальского края Константин Ильковский наградил его за укрепление отношений между Забайкальским краем и Австралией.

Анастасия Ларина