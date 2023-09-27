«Личный счет»

Ведущая “Ъ FM” Дарья Надина рассказывает, как почувствовать себя увереннее на фондовом рынке и выбрать стратегию для повышения уровня знаний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В текущем году активы физлиц на брокерских счетах выросли до 8 трлн руб. Это почти на 50% больше, чем год назад. Основная причина — переоценка после резкого снижения в 2022-м. Однако ЦБ фиксирует заметный приток новых средств и новых игроков. С начала года на Мосбирже открыто 3 млн счетов, а всего их уже 26 млн.

Цифра, конечно, внушительная, но на деле две трети частных инвесторов держат счета пустыми. Новички, судя по той же свежей статистике регулятора, действуют с оглядкой. Можно сделать вывод, что волатильный рынок настораживает, а количество инструментов пока отпугивает физлиц.

Для того чтобы увереннее чувствовать себя на рынке, можно выбрать одну из нескольких стратегий: например автоследование за опытными инвесторами или доверительное управление. Сценарии это старые, проверенные, но предполагают передачу контроля. А во время турбулентности многие терять его не хотят.

Для таких игроков подойдет стратегия, построенная на самостоятельном подборе инвестактивов. А получить необходимые знания, на самом деле, не так трудно. Например, свой обучающий курс предлагает брокер «ВТБ Мои Инвестиции». В «Школе инвестора» несколько модулей: «Первые инвестиции», где разъясняются самые азы, он подойдет новичкам. «Стратегический портфель» — для тех, кто инвестирует долгосрочно. А еще активная торговля и доступ к сложным активам, где можно разобраться в том, как работают фьючерсы, опционы и другие инструменты.

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