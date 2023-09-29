Бизнес пошел на право

Рынок юридических услуг Краснодарского края в свете последних событий в стране трансформировался под новые запросы клиентов. К юристам стали чаще обращаться за защитой бизнеса от санкций и за сопровождением сделок по выкупу активов уходящих из России западных фирм. Простые граждане, по оценке экспертов, из-за падения доходов стали пользоваться услугами юристов по остаточному принципу, чаще обращаться по вопросам мобилизации и призыва, а также консультироваться по вопросам эмиграции. Еще один тренд — зарождение кибернаправления в юриспруденции.



Новые практики

В условиях санкционного давления на экономику России и ухода западных компаний с российского рынка кубанские юридические фирмы осваивают ряд новых направлений. В частности, они получают запросы на защиту заграничной собственности граждан, помощь в релокации бизнеса в «дружественные» юрисдикции и реструктуризацию коммерческой деятельности с целью ее защиты от санкций. Об этом «G» рассказали в Краснодарском региональном отделении Ассоциации юристов России (КРО АЮР). Заместитель председателя отделения Павел Каленский отмечает, что актуальными направлениями деятельности юристов сейчас становятся борьба за перевод споров из иностранных арбитражей в российские суды, а также правовое обеспечение внешнеэкономической деятельности. Здесь речь идет прежде всего о расторжении контрактов, изменении их условий, разрешении логистических проблем, обеспечении возможностей закупки сырья, оборудования и комплектующих из стран Европы и США через механизмы параллельного импорта.

Управляющий партнер адвокатского бюро «Юг» Юрий Пустовит рассказал «G», что в поиске путей обхода санкций российский бизнес устремился в юрисдикции, на которые ранее большого внимания не обращал: это Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Турция, Казахстан, Узбекистан, Армения и некоторые другие страны. «Там россияне активно регистрируют компании, открывают счета в банках. Через эти компании ведется торговля с недружественными государствами. Многие наши юристы устремились открывать офисы вслед за своими клиентами, иногда вступая в бизнес-партнерство с местными консультантами»,— говорит он.

Господин Каленский добавляет, что переориентация на поставки товаров из недружественных стран добавляет работы юристам, специализирующимся на новых направлениях торговли. Статистика показывает рост числа хозяйственных операций с азиатскими странами: Китаем, Индией, Турцией, ОАЭ. Вместе с тем, по его словам, у бизнеса возросла необходимость оценивать риски заключения и исполнения контрактов с иностранными контрагентами и возможные риски, связанные со «вторичными санкциями». Также юристы привлекаются в споры, возникшие вследствие невозможности оплаты по договорам, срывов контрактов и возникновения иных форс-мажоров, отмечает он.

Работа с иностранным «наследием»

По данным кубанского отделения АЮР, актуальными направлениями сейчас являются арендные споры с международными участниками рынка, приостановившими деятельность в России, приобретение отечественным бизнесом иностранных активов уходящих из РФ компаний, привлечение к субсидиарной ответственности иностранных учредителей в рамках банкротных процедур.

Юрий Пустовит рассказывает, что в его фирму сейчас обращаются за проведением юридических проверок компаний, уходящих с российского рынка и продающих свои активы российским инвесторам (нередко ими выступают российские госбанки) или местному менеджменту. Сейчас, как правило, такие сделки предусматривают возможность обратного выкупа бизнеса через два года. Большой интерес к покупке российских активов уходящих иностранных компаний проявляют инвесторы из Китая, Турции и Казахстана. Эти сделки также требуют юрсопровождения.

Помимо этого, по его словам, нередко исполнение западных санкций руководителями дочерних иностранных компаний образует состав уголовных преступлений по российскому праву. Не допускать подобных нарушений также помогают наши юристы.

Но в целом, отмечает адвокат, общий тренд заключается в постепенном изменении клиентского пула. Иностранных компаний в клиентском портфеле юрфирм становится все меньше, число заказов от госкомпаний, напротив, возросло. «У них обычно крупные бюджеты на юридическое сопровождение и амбициозные цели, даже в сегодняшние непростые времена. Но работать с таким клиентом очень непросто. Фактически это работа не с менеджментом, а с госслужащими: в ней есть много своих ограничений и сложностей, бюрократии, совещаний, но это неотъемлемая часть, и с этим приходится мириться, если вы хотите работать с этим сегментом бизнеса»,— говорит он.

Консультации по эмиграции

Адвокат Александр Якимович из Краснодара отмечает, что за последний год существенно актуализировались запросы от граждан на сопровождение по вопросам мобилизации и призыва, вытекающие из этого консультации по вопросам эмиграции, приобретения иностранного гражданства и вывоза капитала. «До 2021 года это были разовые запросы "на всякий случай", а в 2022 и 2023 годах они стали систематическими и конкретными: "в течение месяца", с указанием определенной страны»,— говорит юрист.

Юрий Пустовит рассказывает, что волна частичной мобилизации привела к появлению во многих юрфирмах специалистов по законодательству о воинской службе. Для крупнейших из них это стало чем-то вроде работы pro bono с целью помочь клиентам разобраться в несвойственном бизнесу регулировании, стремительно появляющихся новых нормах об административной и уголовной ответственности, в том числе и для руководителей организаций.

Он также подтвердил большой спрос на услуги миграционных юристов. «Не так много стран сохранили свои иммиграционные программы для россиян, но те, что остались, дали довольно высокую нагрузку соответствующим специалистам»,— поясняет он.

Право просачивается в IT

Адвокат Гор Казарян отмечает еще один наметившийся тренд — это зарождение кибернаправления в юриспруденции. Законодательство здесь только начинает формироваться. Речь идет о появлении в гражданском законодательстве норм о производстве IT-продуктов, цифровом рубле как платежном средстве, норм о цифровых финансах и криптовалютах. Кроме того, развитие IT-направления, появление IT-продуктов постепенно приведет к необходимости их правовой защиты, но пока сам корпус законодательства сформирован только на самом базовом уровне, говорит он.

«Однако законодательная база — это еще не все. Нам предстоит дождаться соответствующей судебной практики, которой только предстоит сформироваться в Верховном суде. И наконец, всю эту работу и по защите прав IT-компаний, и по представительству в судах предстоит делать конкретным специализирующимся на IT-тематике юристам. А они только начинают появляться, пока их единицы, но, уверен, дальше мы, в том числе на Кубани, увидим, что их будет становиться все больше»,— считает господин Казарян.

Сэкономить на помощи

Большинство опрошенных участников рынка юридических услуг рассказали «G», что главная на сегодняшний день проблема для рынка юридических услуг — его сжатие — является производной от общей экономической ситуации в стране, вызывающей проблемы у бизнеса.

Гор Казарян отмечает, что сжатие рынка произошло, по всей видимости, из-за того, что он находится в прямой зависимости от состояния клиента. А доходы и многих компаний, и физических лиц сегодня упали. Но если организации, хоть и в урезанном виде, продолжают нанимать юристов, то граждане обращаются к ним по остаточному принципу — «когда проблема окончательно настигнет».

«Сегодня у бизнеса очень короткий горизонт планирования, на него наложено огромное количество санкций, нет понимания того, что будет происходить дальше в стране. Бизнес сегодня не понимает, стоит ли ему тратить деньги на юристов и решение юридических проблем или лучше поместить их в сумочку и повесить ее на электросамокат, развернутый в сторону условного Верхнего Ларса»,— рассказывает Юрий Пустовит.

Об аналогичных проблемах говорит и Александр Якимович. «Рынок юридических услуг продолжает стагнировать во всех отношениях. Продолжает уменьшаться количество действующих субъектов предпринимательской деятельности. Самые частые обращения за помощью в 2023 году — споры, прямо или косвенно связанные с банкротством»,— отмечает он.

Обойти псевдоюристов

Подрывают развитие юридического рынка и в принципе доверие к юристам также факты оказания некачественных услуг, порой даже граничащие с мошенничеством.

Некоторое время назад на них обратил внимание уполномоченный по правам человека в Краснодарском крае Сергей Мышак, который отдельным разделом обозначил проблему в своем докладе за 2021 год. Омбудсмен заявил о значительном количестве обращений граждан (1785), подготовленных различными юридическими фирмами и поступивших в его аппарат в период с 2019 по 2021 годы.

В докладе говорится, что тематика таких обращений затрагивала вопросы самого широкого спектра, при этом большинство из них были подготовлены по единому шаблону и содержали многочисленные цитаты из законов, обычно не имеющих отношения к проблеме заявителя. При этом преимущественно решение вопросов, изложенных в таких обращениях, не входило в компетенцию омбудсмена. По факту речь идет о практике веерных рассылок одного и того же обращения с разными адресатами во все подряд органы власти, применяемых недобросовестными псевдоюристами, вместо профессиональной работы с проблемой гражданина. Чиновники из других госорганов края рассказали «G», что часто получают такие не входящие в их компетенцию обращения и знают об этой проблеме.

Член Краснодарского отделения ассоциации юристов России, адвокат Сергей Шульженко, исследовавший этот вопрос, говорит, что к нему регулярно обращаются граждане, которые стали жертвами проходимцев от юриспруденции. Он отмечает, что составить объемное мнение по этой проблеме сложно, потому что далеко не все граждане, ставшие жертвами псевдоюристов, обращаются за дальнейшей юридической помощью к адвокатам или правоохранительным органам. Тем не менее он считает, что это делать обязательно нужно. В частности, он рассказал, что ему уже удавалось в претензионном порядке возвращать клиентам деньги, уплаченные недобросовестным юристам.

Определенные меры (обращения в правоохранительные органы и разъяснительная работа с гражданами) были приняты и омбудсменом. После этого, рассказал «G» Сергей Мышак, таких обращений к нему стало поступать гораздо меньше.

Заработать на законе

Павел Каленский считает, что в среднем рентабельность юридического бизнеса должна начинаться от 15% и выше (речь идет о чистой прибыли: выручка за минусом расходов.— «G»). Но, чтобы получать постоянную прибыль, повышать доходность юридической деятельности, необходимо достаточное количество клиентов (физических и юридических лиц) или крупный якорный клиент, который получает широкий спектр юридических услуг: от правовой экспертизы проектов договоров, подготовки локальных правовых актов до урегулирования правовых споров и судебного представительства. В свою очередь, это осложняют такие факторы, как высокая конкуренция на юридическом рынке, трудности в подборе подходящего персонала и высокие психологические нагрузки.

«Сегодня клиенты перестали платить за юридическую консультацию в узкой сфере, они требуют комплексную экспертизу ситуации с позиций различных отраслей права, основанную на глубоком анализе законодательства и правоприменительной практики. В данном случае команде юридической фирмы необходимо, исходя из потребностей клиента, комплексно сработать в режиме одного окна. В результате заказчик хочет, чтобы его предупредили о выявленных рисках, предложили варианты решения проблемы и подготовили необходимую документацию. Бывают ситуации, когда внутренних сил клиента (его юридической службы) недостаточно и требуется выполнить проект срочно. Для таких случаев юридическим фирмам нужны сильные команды с хорошей инфраструктурой и внутренними ресурсами. Нужны юристы, которые могут быстро фокусироваться и предлагать решения в условиях неопределенности»,— рассказывает он.

Краснодарский адвокат Алексей Аванесян отмечает, что в большей степени хороший уровень дохода удается обеспечить крупным юридическим компаниям, где есть большой пул юристов, ведущих много разных направлений, в основном связанных с банкротствами, гражданскими, арбитражными спорами, а также сопровождающих бизнес крупных компаний. «Интересно абонентское обслуживание, когда крупное предприятие платит постоянно. Кроме того, у крупного бизнеса совершенно другие обороты, а гонорар юриста по гражданским делам зачастую зависит от того, за какую сумму или объект недвижимости идет спор»,— поясняет он.

Сопровождение уголовных дел он считает менее выгодным, но, несмотря на это, а также на все имеющиеся «болезни роста» правовой системы, услуги по уголовным делам, где адвокат является единственным эффективным защитником человека, попавшего в трудную жизненную ситуацию, останутся востребованными. «Все равно иногда удается добиваться переквалификации, смягчения наказания, реже — оправдания. Это пока работает, и запрос на эти услуги есть»,— говорит он.

Спрос на профессионализм По мнению Алексея Аванесяна, предложение на рынке юридических услуг сегодня превышает спрос, однако это порождает здоровую конкуренцию, в конце концов влияющую на формирование цен.

«Существует мнение, что на рынке труда переизбыток специалистов с высшим образованием в сфере бизнеса, права и администрирования, в том числе юристов. Тем не менее сейчас очень востребованы универсальные юристы с широкой специализацией, которые разбираются в бизнес-процессах, финансовой отчетности, имеют навыки урегулирования конфликтов и переговоров, включая ведение досудебной претензионной работы, сопровождения судебных споров, договорной работы, сопровождения сделок с недвижимостью и участия в госзакупках»,— рассказывают в кубанском отделении ассоциации юристов.

Эксперт в области госзакупок Александр Сыс, опираясь на собственный профессиональный опыт, полагает, что для юристов, ушедших в сопровождение узкоспециальных сфер, таких как госзакупки, IT, цифровые финансы, чем дальше, тем в большей степени будет требоваться получение дополнительного образования по соответствующему профилю. По его мнению, с учетом постоянного развития этих сложных областей специализированные знания в них будут необходимы юристам. В частности, он рассказывает, что работа в контрактной системе потребовала от него также получения дополнительного высшего технического и экономического образования.

Павел Каленский отмечает, проблемы с трудоустройством возникают, как правило, только у начинающих выпускников вузов, так как работодатели ищут в основном уже опытных специалистов с широким набором профессиональных навыков. Вместе с тем, принимая во внимание темпы развития экономики, конкуренцию за квалифицированные кадры среди работодателей, спрос на высококвалифицированных юристов будет лишь возрастать.

Михаил Волкодав

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