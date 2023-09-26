«Каждый может быть на их месте»

В Нижегородском кремле прошла церемония вступления Глеба Никитина в должность губернатора на второй пятилетний срок полномочий. Обставлена она была с максимальной торжественностью: губернатор по пути от здания правительства до манежа был благословлен митрополитом Георгием. Принеся губернаторскую присягу и выслушав поздравления, Глеб Никитин в ответном слове попытался сформулировать национальную идею единения власти и общества. С момента его вступления в должность правительство Нижегородской области считается отставленным, но губернатор сообщил журналистам, что доверяет своей команде, однако точечные замены в составе возможны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В должность губернатора Глеб Никитин вступил с идеологическим обоснованием

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ В должность губернатора Глеб Никитин вступил с идеологическим обоснованием

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Территория Нижегородского кремля стала местом инаугурации Глеба Никитина после того, как действующий губернатор выиграл выборы 10 сентября. Он получил 82,82% голосов нижегородцев при явке 56% избирателей. Торжественная процедура вступления в должность губернатора внешне соответствовала этим результатам. С утра в кремле запретили парковаться работающим в нем служащим, а площадь у Вечного огня была ненадолго перекрыта для горожан и туристов. Под камерами прямой видеотрансляции Глеб Никитин прошел по пустой площади, возложил гвоздики к Вечному огню и прошел в восстановленную к 800-летию Никольскую церковь при манеже, где митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий отслужил молебен «на начало доброго дела».

Поцеловав икону и выслушав благословение митрополита нести служение на благо святой нижегородской земли, Глеб Никитин по красной дорожке проследовал в отреставрированный манеж, где его ждали 600 гостей — створчатые двери губернатору открыли солдаты роты почетного караула. Инаугурация проходила под лозунгом нижегородского ополчения 1612 года «Купно за едино» (Вместе за одно).

Председатель облизбиркома Маргарита Красилевская поздравила Глеба Никитина с победой на выборах, объявив, что за него проголосовали 1 159 013 избирателей.

Губернатор принес присягу, поклявшись соблюдать Конституцию РФ, законы, приложить все свои силы и знания для обеспечения благосостояния жителей Нижегородской области, соблюдения их прав. Так совершился переход из первого губернаторского срока во второй, с чем главу региона поздравил полпред президента в ПФО Игорь Комаров. Он отметил, что высокими результатами голосования нижегородцы оценили обновление Нижнего Новгорода к 800-летию. Позитивные перемены в регионе оценили глава Марий Эл Юрий Зайцев и челябинский губернатор Алексей Текслер. Последний сослался на свою тетю и родственников, живущих в Нижнем Новгороде.

«Вы активный и результативный человек, я вас знал таким много лет. Очень рад за жителей Нижегородской области. Желаю, чтобы все получалось и дальше. Самое главное — всем нам Победы!» — заключил челябинский губернатор.

Председатель нижегородского заксобрания Евгении Люлин рассказал, что Глеб Никитин не боится брать на себя ответственность, «держит удар» и защищает во всех кабинетах интересы нижегородцев, намного превзойдя их первоначальные ожидания. Спикер пообещал, что депутаты пойдут «верным курсом» вместе с исполнительной властью. «Вчерашние победы сегодня не работают! Поэтому у Глеба Сергеевича планов громадье! В духе соборности, единомыслия и согласия будем продолжать возрождение благословенной земли нижегородской. Купно за едино!» — завершил поздравления митрополит Георгий.

В ответной речи Глеб Никитин несколько раз поблагодарил своих избирателей, заметив, что каждая встреча с людьми отпечаталась в его душе, и он запомнит их на всю жизнь. Кроме избирателей губернатор упомянул и высокую оценку своей работы президента Владимира Путина, перед выборами приезжавшего на открытие участка магистрали М-12. Глава области пояснил, что не хочет утомлять собравшихся отчетами и программами, и заговорил об идеологии. По его словам, культура русского народа исторически склоняется к сильному государству, которое должно помогать воспитывать настоящего человека с большой буквы.

Он также сказал, что у России особый путь хранителя ценностей: любви к Родине, к ближнему, справедливости, терпимости и терпения.

Глеб Никитин добавил, что со школы впитал в себя максиму о том, что сначала должна идти мораль, а потом — закон, которому свойственно часто меняться. «Наша идея сейчас — заботиться о человеке, чтобы он оставался человеком, а нравственность продолжала быть ориентиром, маяком. Чтобы этот маяк в принципе был и светил», — заметил Глеб Никитин. Он подвел к мысли, что в глобальном мире Россия становится таким маяком, и нижегородцы, которые «без претензий на самостийность» всегда были стержнем российской государственности, тоже вносят в это свой вклад.

Глава региона завершил свою речь призывом к каждому работать на процветание своего края: «Власть в нашей стране — это такие же мы с вами, те же русские люди, которые здесь родились, каждый может быть на их месте».

Отвечая на вопросы СМИ о возможных изменениях в новом составе правительства, Глеб Никитин сообщил, что у него «устоявшаяся эффективная команда», но точечные замены в ней возможны. Напоследок губернатора спросили о возможных президентских амбициях. Глеб Никитин ответил, что его место в ближайшие пять лет на нижегородской земле и он поддерживает Владимира Путина: «Мы уверены, что в следующем году он примет участие в выборах (президента), а мы будем работать в его команде».

Неформальная часть инаугурации завершилась банкетом в Нижегородской филармонии.

Роман Кряжев