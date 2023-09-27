Египет выбрал ранние выборы

Президентские выборы в Египте состоятся в середине декабря — за четыре месяца до истечения срока пребывания у власти действующего главы государства Абдель Фаттаха ас-Сиси. Одна из причин спешки — тяжелая ситуация в экономике и опасения, что в дальнейшем она только ухудшится. Господин ас-Сиси наверняка будет вновь баллотироваться на пост президента, и шансов у кандидатов от оппозиции одержать над ним победу практически нет. Поэтому уже звучат призывы бойкотировать выборы, хотя все же есть и те, кто готов бросить вызов нынешнему национальному лидеру.

О том, что «первый тур президентских выборов в Египте состоится 10, 11 и 12 декабря», сообщил накануне глава Национальной избирательной комиссии Валид Хамза. По его словам, процедура выдвижения кандидатов на президентских выборах начнется 5 октября, а их окончательный список будет объявлен 9 ноября.

Выборы пройдут раньше, чем предполагалось. Срок полномочий действующего президента Абдель Фаттаха ас-Сиси истекает только 2 апреля 2024 года, и избирательная кампания вполне могла бы начаться зимой. Но власти решили поторопиться в связи с тяжелой экономической ситуацией. С марта 2022 года египетский фунт потерял половину своей стоимости, это привело к резкому росту потребительских цен. При этом осенью прошлого года Международный валютный фонд (МВФ) одобрил Каиру очередной кредит в размере $3 млрд при условии выполнения ряда требований. Одним из них был переход к гибкому курсу валюты. Правда, в июне президент ас-Сиси предупредил, что страна не может допустить дальнейшего ослабления фунта. Однако выполнять условия МВФ так или иначе придется, что не может не отразиться на социально-экономическом положении в стране. Потому-то и было решено провести выборы как можно скорее.

Мало кто сомневается, что 69-летний Абдель Фаттах ас-Сиси пойдет на очередной, уже третий срок. Он занимает пост президента с 2014 года. Его вторые выборы, которые должны были стать последними, прошли в 2018 году. Но принятые через год после этого на референдуме поправки к конституции не только увеличили срок президентских полномочий с четырех до шести лет, но и дали возможность господину ас-Сиси идти на выборы в третий раз. Собственно, сразу после референдума было понятно, что он останется во власти до 2030 года. И хотя сам президент еще не объявил о намерении баллотироваться, это, скорее всего, произойдет уже в ближайшие дни. Соответственно, и результат выборов, похоже, предрешен. Единственная интрига — кто решится выставить свою кандидатуру против действующего президента, понимая бессмысленность этого шага.

На прошлых выборах желание баллотироваться сначала высказал бывший премьер-министр Египта Ахмед Шафик, и он мог составить хоть какую-то конкуренцию Абдель Фаттаху ас-Сиси. Но в итоге господин Шафик отказался от идеи, даже не дойдя до регистрации своей кандидатуры. Арабские СМИ озвучили версию, что его, как и некоторых других потенциальных кандидатов, просто запугали. Оппозиция призывала бойкотировать выборы. В итоге за 15 минут до закрытия избирательной комиссии свою кандидатуру выставил лидер партии «Аль-Гад» Муса Мустафа Муса. Тогда он пояснил “Ъ”, что до последнего надеялся на появление у президента ас-Сиси достойных конкурентов. «Когда в итоге никто не решился на участие в выборах, я выдвинул свою кандидатуру, чтобы избежать обвинений в том, что у нас не демократические выборы, а референдум»,— пояснил он. Впрочем, участие этого политика особо картины не поменяло. Муса Мустафа Муса получил всего 2,92% голосов, тогда как Абдель Фаттах ас-Сиси — 97,08%. Явка составила около 40%.

В этот раз со стороны оппозиционных сил также звучат голоса, призывающие бойкотировать выборы, но единства на этот счет нет. О намерении баллотироваться еще в марте заявил Ахмед аль-Тантави — 44-летний журналист и бывший депутат парламента, который в 2019 году выступал против референдума по поправкам к конституции. Сразу после его заявления на этот счет члены его семьи и некоторые из сторонников подверглись преследованиям со стороны сил безопасности. В СМИ сообщалось об аресте 35 человек из близкого круга аль-Тантави. Сам он также постоянно находится под наблюдением службы безопасности. На днях стало известно, что телефон журналиста и политика подвергся атаке шпионского программного обеспечения Predator компании Cytrox. Впрочем, такое происходит уже не в первый раз. Но сдаваться Ахмед аль-Тантави не намерен. Известно и еще о нескольких желающих баллотироваться, но остается вопрос, кто сможет пройти официальную регистрацию. Так, оппозиционный политик Хишам Кассем также был «потенциальным кандидатом в президенты», но в итоге был приговорен к шести месяцам тюремного заключения за клевету и неуважение к государственным чиновникам и больше не может выставлять свою кандидатуру.

На таком фоне к выборам в Египте у правозащитных организаций уже имеется много вопросов, как и в целом к ситуации с правами человека в стране. «Президент Абдель Фаттах ас-Сиси объявил 2022 год "годом гражданского общества", но ключевые представители гражданского общества продолжали сталкиваться с произвольными запретами на поездки, замораживанием активов и уголовными расследованиями в отместку за их мирную активность или критику»,— так описывает ситуацию в Египте Human Rights Watch. Неслучайно США уже несколько лет подряд удерживают часть суммы из ежегодной помощи Египту из-за нарушения прав человека. В этом году речь идет о сумме $85 млн из $1,3 млрд, который выделяется Каиру на закупку американских систем вооружения и оплату услуг. Судя по сумме, слишком давить на Каир в Вашингтоне опасаются, помня «арабскую весну» и затем пришедших к власти в этой стране исламистов. Не хотят США и подталкивать Египет в объятия России, особенно учитывая, что отношения Каира и Москвы и так максимально близки и развиваются, несмотря на западные санкции. Так, к примеру, доля российской пшеницы составляет около 80% всех закупок Египтом этого вида зерновых. Во вторник агентство Bloomberg сообщило, что Каир ведет переговоры о покупке 1 млн тонн российской пшеницы.

«Мы наращиваем быстрыми темпами торгово-экономические связи. Товарооборот в 2022 году увеличился до $6 млрд. Это почти на 30% больше, чем в предыдущем году. В марте состоялось очередное заседание торгово-экономической межправительственной комиссии, на которой были приняты новые решения по дальнейшему продвижению наших совместных проектов»,— заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров на открытии в Москве выставки, посвященной 80-летию установления дипотношений между Россией и Египтом. А во вторник с рабочим визитом в Каир прибыл секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. В первый же день он успел обсудить с коллегами ситуацию на Украине и Ближнем Востоке, в Северной Африке и ряде других регионов. В частности, он очень активно рассказывал египетским собеседникам о том, что «вооружение, переданное Западом Киеву, оказалось неэффективным против российской техники». Но здесь он вряд ли нашел благодарных слушателей. ВТС — практически единственная область, в которой Египту стало тяжело сотрудничать с Россией из-за давления США.

Марианна Беленькая