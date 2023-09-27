Уральцы собрали грипп

В последние недели в Свердловской области ухудшается ситуация с заболеваемостью острыми респираторными инфекциями (ОРИ), гриппом и коронавирусом. По данным Роспотребнадзора, с 18 по 24 сентября зарегистрировано свыше 39,2 тыс. случаев ОРИ — показатели превысили среднемноголетнее значение на 4%. Санитарные врачи прогнозируют, что пик заболеваемости придется на следующую неделю. Вакцинация против гриппа уже организована в торговых центрах Екатеринбурга.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вакцинацией против гриппа должны быть охвачены 65% населения Свердловской области

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Вакцинацией против гриппа должны быть охвачены 65% населения Свердловской области

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным Роспотребнадзора, из городов Свердловской области уровень заболеваемости ОРИ превышает среднеобластной показатель в 1,5 и более раз — в Богдановиче, Невьянске, Талице, Сухом Логу и поселке Уральский. Всего в регионе за неделю зарегистрировали свыше 39,2 тыс. случаев ОРИ. Из них в Екатеринбурге — свыше 18,6 тыс. Чаще всего болеют дети (64% от всех заболевших). В результате в Екатеринбурге полностью переведены на дистанционное обучение две школы и закрыты шесть детских садов.

По данным портала «Стопкоронавирус.рф», за неделю с 11 по 17 сентября COVID-19 подтвердился у 310 человек, а с 18 по 24 сентября — уже у 467. При этом количество госпитализированных в указанные периоды уменьшилось с 65 до 59 человек. За последние три недели зафиксировано шесть случаев смерти от коронавируса.

По прогнозу заместителя руководителя управления Роспотребнадзора по Свердловской области Анжелики Пономаревой, пик заболеваемости ОРИ придется на 40-ю неделю года (сейчас идет 39-я). По ее словам, в прошлом году пик заболеваемости зафиксировали на 50-й неделе, что было связано с циркуляцией вируса гриппа H1N1 («свиной грипп») и вируса гриппа B.

Госпожа Пономарева уточнила, что в Свердловской области пока нет оснований для введения жестких локдаунов и ограничительных мероприятий. «Пандемия коронавирусной инфекции оставила в этом плане очень хорошее наследие. Граждане научились гигиене рук, соблюдению масочного этикета, во всех учреждениях, в местах большого скопления людей есть диспенсеры с кожными антисептиками. Кроме того, стало понятно, что при появлении первых признаков заболевания нужно изолироваться, вызвать врача»,— пояснила она.

Согласно постановлению главного государственного санитарного врача по Свердловской области Дмитрия Козловского, в предэпидемический сезон 2023–2024 годов прививками против гриппа должны быть охвачены 65% населения. По состоянию на 22 сентября, вакцинировались 15,2% (651,7 тыс. свердловчан).

По словам и.о. главного врача Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Александра Харитонова, в Свердловскую область поступило более 1 млн доз вакцины. С прошлой недели в Екатеринбурге организована вакцинация в торговых центрах Veer Mall, «Гринвич», «Кировский» в районе ЖБИ, «Мега» и «Дирижабль». Он добавил, что прививками охвачено более 80% медиков.

Массовая вакцинация против COVID-19 в регионе не планируется. По словам господина Харитонова, вакцина «Спутник V» поступит в медицинские учреждения во второй половине октября. Ее будут ставить тем гражданам, которые не прививались и не болели коронавирусом, которые имеют ослабленный иммунитет, в частности из-за хронических заболеваний, а также пожилым людям.

«На сегодня в аптечной сети и на рынке появилась вакцина против коронавирусной инфекции, которую можно купить за личные средства,— “Конвасэл”. Это новая российская вакцина, которая была произведена в прошлом году и прошла все испытания»,— подчеркнул господин Харитонов.

По его словам, стоимость вакцины составит от 500 до 600 руб.

Ведущий эксперт ассоциации «МедЛабЭксперт» Александр Соловьев прогнозирует пик совокупной заболеваемости ОРИ и гриппом на октябрь-ноябрь. «“Конвасэл” в широкий оборот поступить не может, потому что требуются специальные условия для его хранения. Скорее всего, вакцину будут распространять через медицинские организации»,— полагает он.

Анастасия Таначева