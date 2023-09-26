Дерипаска заявил, что Россия доказала устойчивость к санкциям

Бизнесмен Олег Дерипаска в интервью Financial Times назвал санкции инструментом XIX века. Он считает, что Россия адаптировалась к санкционному давлению Запада и ее частный сектор оказался более устойчивым, чем ожидалось.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Я всегда сомневался в этом wunderwaffe (чудо-оружии), как говорили немцы о санкциях, в превращении финансовой системы в оружие, своего рода инструмент для ведения переговоров... Это своего рода инструмент XIX века. Мы не видим, чтобы это было эффективно в XXI веке»,— убежден бизнесмен.

По его мнению, Москва пережила попытку изолировать свою экономику, развивая новые торговые связи с мировым югом и наращивая инвестиции во внутреннее производство. «Я был удивлен, что частный бизнес оказался настолько гибким. Я был более-менее уверен, что до 30% экономики рухнет»,— сказал господин Дерипаска.

В качестве причин устойчивости российской экономики предприниматель назвал инвестиции Кремля в промышленность. Он также считает, что власти прикладывают усилия, чтобы «заставить неэффективные госпредприятия, доминирующие в экономике, увеличить мощности», отчасти для поддержки военного производства.

«Государственный капитализм создал эти огромные конгломераты с низкой производительностью, низким коэффициентом использования и низкой зарплатой. Сегодня я был удивлен, увидев, что на некоторых их заводах зарплаты были аналогичны зарплатам (в компаниях), которые я основал в том же регионе. У них есть деньги, они будут набирать сотрудников, они будут конкурировать»,— уверен он.

В 2023 году Олег Дерипаска занял 54-е место в рейтинге 110 российских миллиардеров, составленном Forbes. Его состояние оценивается в $2,5 млрд. Ему принадлежат активы «Аэродинамики», агрохолдинга «Кубань», Группы ГАЗ и En+. С 2022 года бизнесмен находится под санкциями Великобритании, Евросоюза и США.

Лаура Кеффер