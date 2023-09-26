В Перми согласована смена зонирования для застройки рынка «Гача»

Пермская комиссия по землепользованию и застройке повторно рассмотрела предложение ООО «Магнолия» об изменении зонирования территории оптового рынка «Гача» в центре города. Собственники рынка — семья Биняминовых — планируют там жилищное строительство, и для этого на площади в 5,49 га надо сменить зонирование. Проект прошел публичные слушания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: материалы комиссии ПЗЗ Фото: материалы комиссии ПЗЗ

Сейчас территория «Гачи», ограниченная улицами Парижской Коммуны, Нечаевской, Механошина и шоссе Космонавтов, находится в зоне обслуживания промышленности, торговли, складирования и мелкого производства Ц-6. Вместо нее заявитель просит установить подзоны обслуживания и деловой активности городского центра Ц-1 с предельной высотой застройки в 3, 6, 20, 25 и 30 этажей. «Магнолия» готова заключить с властями соглашения о развитии улично-дорожной сети и социнфраструктуры. В будущем жилом районе компания намеревается возвести встроенный детский сад и направить в городской бюджет социальный взнос в размере 277 млн руб. Публичные слушания по проекту «Магнолии» состоялись в начале сентября. Во время слушаний компания предложила установить подзону с нулевой высотностью на территории рынка, предусмотренной под улично-дорожную сеть. Соглашения о развитии социнфраструктуры и улично-дорожной сети сейчас находятся в работе у администрации Перми. Обсудив проект, члены комиссии одобрили установление подзон разной высотности.

Впервые о планах по застройке рынка «Гача» краевые власти заявили весной 2021 года. Позднее сообщалось, что развивать территорию планируется с помощью механизма комплексного развития (КРТ). Торговым комплексом «Гача» владеет семья Биняминовых. Собственники в конце 2021 года зарегистрировали ООО СЗ «Магнолия» и разработали концепцию застройки площадки. Техзаказчиком в этом проекте стала компания «КомСтрин-Пермь».