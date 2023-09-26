Продажи новых авто в Прикамье в августе выросли на 150%

В августе 2023 года в Пермском крае было зарегистрировано 1889 новых легковых автомобилей, что на 1136 машин или 150,9% больше, чем в августе 2022 года. Такие данные следуют из отчета, подготовленного совместно профессиональным сообществом «Автомаркетолог» и компанией VERRA. Основную долю всех проданных в августе автомобилей составила отечественная Lada — 830 машин, что на 308 штук или 69,3% больше, чем годом ранее. Второе место по доле продаж занял китайский бренд Chery — 217 автомобилей против 8 машин в августе 2022-го, рост составил 2612,5%. Также в первую пятерку по объемам регистрации попали китайские марки Haval (163 шт.), Omoda (139 шт.) и Geely (85 шт.).

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Снижение продаж новых авто по сравнению с августом прошлого года продемонстрировали три бренда: Kia (на 2,4%, с 41 до 40 шт.), Volkswagen (на 11,1%, с 9 до 8 шт.) и Hyundai (на 29,2%, с 48 до 34 шт.).

Автомобилей с пробегом в Прикамье в августе было зарегистрировано 8283 штуки, что на 544 машин или 7% больше, чем годом ранее. Наиболее популярными на рынке подержанных авто стали бренды Lada (2434 шт.), Toyota (561 шт.), Kia (530 шт.), Hyundai (474 шт.) и Renault (435 шт.).