47,1 пункта составило предварительное значение индекса деловой активности PMI в зоне евро в сентябре после 46,7 пункта в августе (индекс рассчитывает S&P Global). Значение индикатора оказалось несколько выше, чем ожидали аналитики (46,5 пункта), но все еще ниже отметки в 50 пунктов, отделяющей спад деловой активности от роста, что объясняется влиянием жесткой политики ЕЦБ в последний год. PMI в сфере услуг вырос до 48,4 пункта (47,9 в августе), индустриальный — снизился до 43,4 (43,5). Несмотря на ослабление деловой активности, ЕЦБ, как следует из вчерашних заявлений его главы Кристин Лагард, намерен поддерживать ставки на высоком уровне «длительное время».