Лес сыграл в прятки

Как стало известно «Ъ-Урал», СКР начал проверку в отношении должностных лиц администрации Верхней Пышмы по ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность») после обращения местных жителей. Представители инициативной группы обратили внимание на то, что мэрия незаконно внесла изменения в генеральный план города. В результате в лесохозяйственном регламенте не учтены 371 га лесных территорий, а общая площадь леса сократилась до 646 га. Администрация города заявила, что на территории Верхней Пышмы отсутствуют лесные массивы, о которых говорят активисты.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран У главы Верхней Пышмы Ивана Соломина отсутствуют сведения о наличии на территории городского округа 371 га леса

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ У главы Верхней Пышмы Ивана Соломина отсутствуют сведения о наличии на территории городского округа 371 га леса

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В декабре 2022 года администрация Верхней Пышмы утвердила лесохозяйственный регламент, в котором, по словам местных активистов, не были учтены 371 га городских лесов. В результате в регламенте вместо 1017 га указаны 646 га.

В мае 2023 года состоялись публичные слушания о внесении изменений в генеральный план городского округа Верхняя Пышма. Согласно ему, до 2034 года неучтенная площадь лесного массива будет передана под вырубку для строительства многоэтажного жилья. На слушаниях предложения большинства местных жителей не были приняты к рассмотрению, рассказала «Ъ-Урал» представитель инициативной группы местных жителей Ирина Крючкова.

Тогда инициативная группа направила в СКР обращения о несогласии с действиями мэрии, которая незаконно внесла изменения в генеральный план города. В следственном отделе СКР по Верхней Пышме жителям сообщили о проведении доследственной проверки по ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность») в отношении должностных лиц администрации. О результатах проверки пообещали сообщить дополнительно. В пресс-службе СКР по Свердловской области отказались от комментариев.

Кроме того, в августе жители Верхней Пышмы подали обращение о возможных нарушениях в деятельности мэрии в прокуратуру. В ответе прокуратура подтвердила, что в ходе проверок было установлено, что в нарушение требований федерального законодательства администрация Верхней Пышмы утвердила лесохозяйственный регламент городских лесов, по которому площадь городских лесов округа уменьшена до 646 га. «В связи с выявленными нарушениями главе администрации Верхней Пышмы внесено представление, которое находится на рассмотрении»,— говорится в официальном ответе прокуратуры.

По словам Ирины Крючковой, администрация города заявляет, что на месте вырубленного 371 га леса будут построены высотные дома, школы и больница. «Мы не верим властям: полтора года назад нас уже обманули. В конце 2021 года жители Верхней Пышмы узнали, что участок леса собираются вырубить и построить там физкультурно-оздоровительный комплекс и пожарное депо. Однако позже мэрия отдала этот участок под строительство одноэтажного торгового центра и 16-этажных домов. Лес вырубили, никому не нужный магазин быстро построили, сейчас идет строительство многоэтажек. Возмущенным жителям заявили: на депо нет денег, а физкультурный центр построят в другом месте»,— рассказала «Ъ-Урал» госпожа Крючкова.

Как сообщил глава Верхней Пышмы Иван Соломин, в настоящий момент отсутствуют сведения о наличии на территории городского округа земельных участков площадью 371 га, подлежащих включению в лесохозяйственный регламент. «При установлении генерального плана в границу Верхней Пышмы действительно были включены земельные участки, ранее относившиеся к государственному лесному фонду и переданные уполномоченным органом для включения в границы населенного пункта. При включении в границы населенного пункта земельные участки приобретают категорию “земли населенных пунктов”, соответственно, происходит изменение их категории»,— пояснил господин Соломин.

Ранее жители Верхней Пышмы уже обращались в Свердловскую межрайонную природоохранную прокуратуру, чтобы вернуть земельный статус 600 га городского леса. Тогда, в 2016 году, прокуратура организовала проверку законности действий администрации Верхней Пышмы при утверждении лесохозяйственного регламента городских лесов. Было установлено, что постановлением главы в августе 2015 года утвержден лесохозяйственный регламент, согласно которому площадь городских лесов составила чуть более 407 га.

Однако на основании муниципального контракта специалистами «Рослесинфорг» проведены лесоустроительные работы, площадь городских лесов составила 1017 га. В связи с этим прокуратура направила в Верхнепышминский городской суд административное исковое заявление о признании недействительным постановления главы Верхней Пышмы об утверждении лесохозяйственного регламента городских лесов округа. Городской суд иск отклонил. Однако апелляционная инстанция отменила решение городского суда и удовлетворила исковые требования прокурора в полном объеме. По судебному акту, вступившему в законную силу, 600 га городских лесов были сохранены.

Анастасия Таначева