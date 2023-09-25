«Если и не было тех самых историй, их бы стоило придумать»

Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает, почему достопримечательность Северной столицы носит такое название.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Поцелуев мост сегодня в Санкт-Петербурге. Он расположен у пересечения Мойки и Крюкова канала. Считается самым романтичным в городе. Здесь встречаются пары, сюда приезжают туристы, молодожены вешают традиционные замки и клянутся в вечной любви… В 1738 году вместо железного моста была деревянная пешеходная переправа, выкрашенная в разные цвета. Называли ее «цветной».

Другие мосты в этом районе до сих пор носят названия «Синий», «Зеленый», «Красный» (был еще «Желтый», но его снесли). В начале XIX века появился арочный чугунный мост. Кстати, это не помешало наводнению 1824 года сдвинуть махину с места. Ну и в начале века XX мост стал, наконец, металлическим — в целях организации через него трамвайного движения.

В общем, это серьезная городская достопримечательность. Но откуда название? Местные гиды с удовольствием озвучат вам несколько версий. Итак, первая гласит, что мост назван Поцелуевым оттого, что ведет к воротам Гвардейского флотского экипажа, и здесь морячки расставались со своими дамами. Страстно, горячо. Конечно, обещали вернуться. И поцелуев было море...

Другая версия — арестанты. Неподалеку находилась тюрьма, и на мосту они прощались с родными. Существует так же древняя история о том, что на этом месте встречались пары, не желавшие афишировать свою связь. Сохранилось так же предание, скорее, даже примета, что поцеловаться на этом мосту — к долгим и крепким отношениям… На самом деле, все это байки для восторженных приезжих. Еще во второй половине XVIII века купец третьей гильдии Никифор Васильевич Поцелуев открыл поблизости кабак. Его стали называть Поцелуевым, и был он настолько популярен, что вскоре название «приросло» и к мосту. В советское время «любовную переправу» дополнительно прославил Леонид Утесов в песенке «Ленинградские мосты». Там были такие слова: «Все мосты разводятся, а Поцелуев, извините, нет». Но, как говорится, если и не было тех самых историй, их бы стоило придумать. Что, собственно, и произошло…