ГК «ПИК» разрешили застроить жильем территорию завода «Красный нефтяник»

Комиссия по внесению изменений в генеральный план Санкт-Петербурга одобрила перевод территории завода «Красный нефтяник» во Фрунзенском районе в зону жилой застройки, следует из протоколов заседаний комиссии. На это обратил внимание «Новый проспект».

С заявкой в комиссию обратилась московская ГК «ПИК», которой с 2022 года принадлежит территория предприятия. Участок площадью 19,1 га расположен по адресу: ул. Салова, 34. По оценкам экспертов, опрошенных изданием, здесь можно построить до 250 тыс. кв. м жилья. Инвестиции в проект могут составить 25-30 млрд руб.

Участок промзоны на улице Салова находится в аренде у «Красного нефтяника». Компания была основана в 1992 году в результате преобразования одноименного государственного предприятия. До 1998 года она занималась оптовой продажей и хранением нефтепродуктов, а затем переключилась на сдачу недвижимости в аренду. ГК ПИК приобрела 97,7% АО «Красный нефтяник» в ноябре 2022 года. До этого акционерами компании были Андрей и Ольга Голубевы, которые владеют торговым центром Grand Palace на Невском проспекте, а ранее занимались бизнесом в топливной и транспортной сферах.

Примечательно в решении комиссии то, что 99% заявок на перевод земельных участков в промзонах под жилую застройку, поданных в проект нового генерального плана Петербурга, были отклонены. Как сообщал «Ъ-СПб», об этом рассказал председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилл Соловейчик.

ГК «ПИК» — крупнейший девелопер в России. Объекты компании возводятся в 14 регионах страны, в 2022 году она ввела в эксплуатацию в общей сложности 2,1 млн кв. м жилья. По данным СПАРК, в 2021 году выручка ГК «ПИК» составила 487,8 млрд руб., чистая прибыль — 103,6 млрд руб.

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