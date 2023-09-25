Погибшего в СВО Марка Ашихмина похоронили в Воткинске

В Воткинске со всеми воинскими почестями прошли похороны Марка Ашихмина, погибшего при выполнении боевого долга в спецоперации. Как рассказал во «ВКонтакте» глава города Алексей Заметаев, боец принимал участие в СВО с февраля 2022 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Военнослужащего за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, наградили медалью Жукова, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами. Помощь семье погибшего оказывается в полном объеме.

«Ничем не унять боль утраты, нет таких слов, чтобы утешить родных и близких. Лишь одно сможет смягчить боль потери — наша вечная память, понимание, что Марк погиб в борьбе с величайшим мировым злом, его смерть была во имя жизни других во имя спокойствия и мира на российской земле»,— сказал господин Заметаев.