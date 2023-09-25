Умер сейсмолог Андрей Никонов

В Москве на 92-м году жизни умер советский и российский сейсмолог Андрей Никонов, сообщил ТАСС со ссылкой на оперативные службы. Причина смерти неизвестна.

Андрей Никонов работал в Институте физики Земли им. О. Ю. Шмидта Российской академии наук на протяжении 66 лет. В 1989 году он организовал в Институте лабораторию палеосейсмологии, в которой проработал сначала ведущим, а затем главным научным сотрудником 25 лет. Андрей Никонов составил несколько научных изданий по текущим вопросам сейсмологии, с помощью которых ему удалось переоценить сейсмический потенциал ряда регионов России, в основном в ее западной части. За свою жизнь он выпустил более 800 научных работ.