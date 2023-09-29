Ловись, рыба, большая и юридическая

На юридический рынок выходит новый сильный игрок — Big Fish Law Firm. Под таким названием 21 сентября объединились четыре российские юридические фирмы: «Арбитраж.ру», специализирующаяся в сфере комплексного сопровождения процедур банкротства и разрешения сложных споров; PATENTUS, признанный лидер в области интеллектуальной собственности; «Китсинг и партнеры», ведущая компания в сфере уголовно-правовой защиты бизнеса; «Бенефит-Литигейшн», эксперт в области страхового права.

Сохраняя уникальность каждой команды, компании, вошедшие в Big Fish Law Group, объединят наработанный годами опыт для более качественного и эффективного решения правовых проблем своих клиентов. Они продолжат сопровождать клиентов по вопросам, связанным с интеллектуальной собственностью, страховым правом, разрешением сложных коммерческих и антимонопольных споров, сопровождением процедур банкротства, а также защитой представителей бизнеса по уголовным делам экономической направленности.

Группа Big Fish Law не имеет аналогов на российском юридическом рынке. Пока компании-участницы не планируют создавать единую юридическую структуру. Big Fish Law — это сообщество, консолидирующее экспертов в области права с высокой степенью синхронизации активности партнеров по всем направлениям деятельности, при этом каждый участник сохраняет свою самостоятельность. Управляющим органом выступает совет партнеров, решения принимаются коллегиально.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Управляющий партнер PATENTUS Дмитрий Марканов

Фото: Предоставлено PATENTUS Управляющий партнер PATENTUS Дмитрий Марканов

Фото: Предоставлено PATENTUS

«Мы бутиковые фирмы и узкие специалисты в своих направлениях, обладающие глубокой экспертизой и сильными командами. В отдельных направлениях мы задействуем свыше 20 человек — немногие юридические фирмы могут похвастаться столь крупными командами в рамках одной практики. Объединяясь, мы создаем на юридическом рынке качественно новый продукт. Консолидация на уровне существующих фирм удобна тем, что клиентам не нужно переходить в другие компании: они остаются с теми, с кем привыкли работать, но получают больше сервиса, ведь наша главная цель — сохранение их комфорта. В Big Fish Law мы собрали близких по духу людей: стандарты качества у нас общие, как и ответственность»,— комментирует управляющий партнер PATENTUS Дмитрий Марканов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный директор юридической компании «Бенефит-Литигейшн» Кирилл Краснов

Фото: Предоставлено «Бенефит-Литигейшн» Генеральный директор юридической компании «Бенефит-Литигейшн» Кирилл Краснов

Фото: Предоставлено «Бенефит-Литигейшн»

«Как говорил Аристотель, "целое — лучше, чем сумма его частей". Создавая Big Fish Law и объединяя наши практики и экспертизу в отдельных отраслях права, мы сами становимся лучше. Благодаря синергии ведущих нишевых игроков бизнес получит в нашем лице эффективного правового партнера. Я верю в то, что совместная работа усилит каждую из команд, тем самым помогая нашим клиентам результативнее решать бизнес-задачи. Конечно, предстоит большая работа, но, когда рядом находятся люди со схожими ценностями и взглядами, это не пугает»,— отмечает генеральный директор юридической компании «Бенефит-Литигейшн» Кирилл Краснов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Управляющий партнер АБ «Китсинг и партнеры» Владимир Китсинг

Управляющий партнер АБ «Китсинг и партнеры» Владимир Китсинг



«Главным драйвером объединения стал клиентский запрос. Сложные проекты нередко требуют привлечения специалистов из разных отраслей права, а крупный и средний бизнес ждет от консультантов комплексного подхода, а не однобокого решения. При этом бизнесу важны узкая специализация, отраслевая экспертиза, вовлеченность партнеров в проекты и их доступность, которые, на мой взгляд, может обеспечить только бутик. Консолидация нескольких бутиков с моноспециализацией поможет решить эту проблему и дать клиентам то, что им нужно,— надежного и эффективного стратегического партнера по широкому кругу правовых вопросов с сохранением главных преимуществ нишевых бутиков. Уверен, что такое партнерство только усилит каждую из команд и защитит наших клиентов более эффективно»,— делится управляющий партнер АБ «Китсинг и партнеры» Владимир Китсинг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Управляющий партнер компании «Арбитраж.ру» Даниил Савченко

Фото: предоставлено «Арбитраж.ру» Управляющий партнер компании «Арбитраж.ру» Даниил Савченко

Фото: предоставлено «Арбитраж.ру»

«Наша задача — сохранив сложившиеся бизнес-практики, которые привели к успеху каждую из наших команд по отдельности, стать ближе друг другу и нашим клиентам. О стремлении максимально унифицировать наши стандарты работы речь не идет — скорее это синхронизация целей и усилий на базе общих ценностей. В конце концов, идеология diversity позволяет нам не тратить усилия на преодоление внутренних различий, а наоборот, получить от объединения максимальную синергию»,— подводит итог управляющий партнер компании «Арбитраж.ру» Даниил Савченко.