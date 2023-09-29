Ловись, рыба, большая и юридическая
Четыре нишевые российские юрфирмы объявили о консолидации
На юридический рынок выходит новый сильный игрок — Big Fish Law Firm. Под таким названием 21 сентября объединились четыре российские юридические фирмы: «Арбитраж.ру», специализирующаяся в сфере комплексного сопровождения процедур банкротства и разрешения сложных споров; PATENTUS, признанный лидер в области интеллектуальной собственности; «Китсинг и партнеры», ведущая компания в сфере уголовно-правовой защиты бизнеса; «Бенефит-Литигейшн», эксперт в области страхового права.
Сохраняя уникальность каждой команды, компании, вошедшие в Big Fish Law Group, объединят наработанный годами опыт для более качественного и эффективного решения правовых проблем своих клиентов. Они продолжат сопровождать клиентов по вопросам, связанным с интеллектуальной собственностью, страховым правом, разрешением сложных коммерческих и антимонопольных споров, сопровождением процедур банкротства, а также защитой представителей бизнеса по уголовным делам экономической направленности.
Группа Big Fish Law не имеет аналогов на российском юридическом рынке. Пока компании-участницы не планируют создавать единую юридическую структуру. Big Fish Law — это сообщество, консолидирующее экспертов в области права с высокой степенью синхронизации активности партнеров по всем направлениям деятельности, при этом каждый участник сохраняет свою самостоятельность. Управляющим органом выступает совет партнеров, решения принимаются коллегиально.
Управляющий партнер PATENTUS Дмитрий Марканов
Фото: Предоставлено PATENTUS
«Мы бутиковые фирмы и узкие специалисты в своих направлениях, обладающие глубокой экспертизой и сильными командами. В отдельных направлениях мы задействуем свыше 20 человек — немногие юридические фирмы могут похвастаться столь крупными командами в рамках одной практики. Объединяясь, мы создаем на юридическом рынке качественно новый продукт. Консолидация на уровне существующих фирм удобна тем, что клиентам не нужно переходить в другие компании: они остаются с теми, с кем привыкли работать, но получают больше сервиса, ведь наша главная цель — сохранение их комфорта. В Big Fish Law мы собрали близких по духу людей: стандарты качества у нас общие, как и ответственность»,— комментирует управляющий партнер PATENTUS Дмитрий Марканов.
Генеральный директор юридической компании «Бенефит-Литигейшн» Кирилл Краснов
Фото: Предоставлено «Бенефит-Литигейшн»
«Как говорил Аристотель, "целое — лучше, чем сумма его частей". Создавая Big Fish Law и объединяя наши практики и экспертизу в отдельных отраслях права, мы сами становимся лучше. Благодаря синергии ведущих нишевых игроков бизнес получит в нашем лице эффективного правового партнера. Я верю в то, что совместная работа усилит каждую из команд, тем самым помогая нашим клиентам результативнее решать бизнес-задачи. Конечно, предстоит большая работа, но, когда рядом находятся люди со схожими ценностями и взглядами, это не пугает»,— отмечает генеральный директор юридической компании «Бенефит-Литигейшн» Кирилл Краснов.
Управляющий партнер АБ «Китсинг и партнеры» Владимир Китсинг
«Главным драйвером объединения стал клиентский запрос. Сложные проекты нередко требуют привлечения специалистов из разных отраслей права, а крупный и средний бизнес ждет от консультантов комплексного подхода, а не однобокого решения. При этом бизнесу важны узкая специализация, отраслевая экспертиза, вовлеченность партнеров в проекты и их доступность, которые, на мой взгляд, может обеспечить только бутик. Консолидация нескольких бутиков с моноспециализацией поможет решить эту проблему и дать клиентам то, что им нужно,— надежного и эффективного стратегического партнера по широкому кругу правовых вопросов с сохранением главных преимуществ нишевых бутиков. Уверен, что такое партнерство только усилит каждую из команд и защитит наших клиентов более эффективно»,— делится управляющий партнер АБ «Китсинг и партнеры» Владимир Китсинг.
Управляющий партнер компании «Арбитраж.ру» Даниил Савченко
Фото: предоставлено «Арбитраж.ру»
«Наша задача — сохранив сложившиеся бизнес-практики, которые привели к успеху каждую из наших команд по отдельности, стать ближе друг другу и нашим клиентам. О стремлении максимально унифицировать наши стандарты работы речь не идет — скорее это синхронизация целей и усилий на базе общих ценностей. В конце концов, идеология diversity позволяет нам не тратить усилия на преодоление внутренних различий, а наоборот, получить от объединения максимальную синергию»,— подводит итог управляющий партнер компании «Арбитраж.ру» Даниил Савченко.