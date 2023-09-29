«Кризис — это возможность по-новому выстроить бизнес»

С момента ухода из страны международной юридической фирмы DLA Piper прошел год. Ее преемник независимая юридическая фирма Denuo уверенно чувствует себя на российском — и не только российском — рынке, сумев при реорганизации сохранить команду и целостность практики. Управляющий партнер Denuo Константин Лузиньян рассказал “Ъ” о расставании с международным офисом, динамике рынка M&A, «людях как оркестре» и роли вкуса в выборе нового бренда, а также о том, как высокая корпоративная культура помогает выстоять в периоды перемен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Управляющий партнер Denuo Константин Лузиньян

Фото: Предоставлено пресс-службой Denuo Управляющий партнер Denuo Константин Лузиньян

Фото: Предоставлено пресс-службой Denuo

— За годы работы в глобальной структуре команда DLA Piper приобрела богатый опыт юридического и налогового сопровождения трансграничных проектов, что все эти годы позволяло ей поддерживать клиентов в иностранных юрисдикциях. И вот с 1 июня 2022 года российская практика DLA Piper начала работу в качестве независимой юридической фирмы Denuo. Как вы пережили уход с российского рынка?

— Я думаю, «великий исход» 2022 года оказался весьма травматичным для всего рынка, и мы в этом смысле не были исключением. Ведь не одно поколение людей прошло свое профессиональное становление в рамках работы в «ильфах», будучи частью международной корпоративной структуры с доступом ко всем «благам» институционального глобализма в лучшем смысле этого слова.

Профиль Denuo — многопрофильная юридическая фирма с офисами в России, Грузии, ОАЭ и Узбекистане. Команда Denuo насчитывает более 100 опытных юристов и налоговых консультантов. За 30 лет работы на российском рынке — 17 из которых в составе международной юридической фирмы DLA Piper — юристы Denuo успешно реализовали множество трансграничных и российских проектов. Denuo предоставляет услуги в области корпоративного, антимонопольного, налогового, санкционного, таможенного, транспортного, трудового и финансового права, интеллектуальной собственности, комплаенса, разрешения споров, недвижимости и строительства. Denuo — единственная российская юридическая фирма в десятке лидеров по количеству M&A-сделок в Центральной и Восточной Европе, согласно Mergermarket. Команда Denuo шестой год подряд возглавляет рейтинг юридических консультантов Mergers.ru по количеству и сумме закрытых M&A-сделок на российском рынке. Компания также является лидером авторитетных юридических рейтингов “Ъ” и «Право-300».

Конечно, для всех ребят это был очень трудный период. Уровень неопределенности, переживаний, страхов, которые люди обычно испытывают во времена любого кризиса, был абсолютно беспрецедентным. Многие на рынке питали надежду на возможность каких-то половинчатых или промежуточных решений, возможности хоть в какой-то форме сохранить присутствие иностранных практик, но это было совершенно нереалистично.

Я хорошо помню встречу за ужином с управляющим партнером DLA Piper в Лондоне в марте прошлого года, когда еще, казалось, был шанс найти какие-то решения и мы их обсуждали, но тогда, безучастно попивая шардоне, я осознал, что это только дело времени и надо готовиться к «новой жизни».

Никакого иного исхода быть и не могло, учитывая массированное давление, под которым находились международные фирмы в тот момент. Международная и профессиональная пресса, политики и регуляторы, глобальные клиенты и собственные партнеры — все хотели ритуального жертвоприношения: отказаться от России, уйти, списать, забыть.

В современном корпоративном мире, которым правят жесткие правила политкорректности, нет места ни старомодному «лидерству», ни тем более «донкихотству», поэтому ожидать геройства от наших глобальных управленцев было, конечно, неуместно.

Все мои усилия, соответственно, были направлены на достижение наилучших условий нашего «развода» в интересах людей и сохранение практики. В итоге мы, согласовав вполне достойные условия, сконцентрировались, собственно, на самой реорганизации.

1 июня 2022 года, проделав огромную работу, мы начали новую жизнь.

— Как скоро напряженность сотрудников и общая неопределенность пошли на спад?

— Довольно быстро. Мы предвидели такое развитие событий и еще в марте—апреле предприняли ряд действий, которые способствовали мягкому переходу в новую структуру. Наличие готовой платформы и (что самое главное) способность дать людям уверенность в нашем «плане» (о стратегии, конечно, в тот момент было говорить преждевременно) оказались достаточным заделом для успешного перехода и сохранения команды. Клиентской работы было много, и это тоже, конечно, очень помогло.

Юридический бизнес основан на взаимодействии с людьми, весь экономический актив создается именно их руками и головами. А люди — это, как правило, очень сложный производственный ресурс.

В моменты кризиса «человеческий» фактор — ключевой в достижении успеха. Люди по-разному реагируют на стресс, как правило исходя из личных обстоятельств и степени внутренней стрессоустойчивости.

То, что у нас с командой позади большой путь и опыт преодоления разного рода вызовов, нам сильно помогло. Мы создали практику DLA Piper в 2005 году, когда более 250 человек доверились нам в реализации самой крупной сделки всех времен на российском юридическом рынке. Мы вошли в DLA Piper с офисами в Москве, Санкт-Петербурге, Тбилиси и Киеве и с тех пор преодолевали не один кризис, становились сильнее и успешнее.

К счастью, задел доверия как в партнерской команде, так и в целом коллективе оказался достаточным для преодоления и этого критического момента в истории нашей практики. Я с легкостью могу сказать, что для меня лично этот период был самым сложным в моей профессиональной жизни. И я, конечно, благодарен моим партнерам, всей команде и за доверие, и за поддержку. Должен также отметить, что наше «расставание» с DLA Piper прошло вполне цивилизованно (хоть порой и очень эмоционально), и условия выхода, как и структура «разводной» сделки, дали нам возможность максимально «мягкой посадки», за что и им спасибо.

— Несмотря на то что многие составные части бренда — логотип, название, стиль — пришлось создавать заново, этап реорганизации вы прошли достаточно безболезненно, сохранив клиентов и команду. Расскажите об этом подробнее.

— Одной из самых сложных, но при этом чрезвычайно увлекательных задач, конечно, был выбор нового бренда.

Это во многом вопрос вкуса, а с ним дела у людей обстоят очень по-разному, иногда и откровенно плохо. Мы собрали небольшую рабочую группу из партнеров, юристов, ребят из маркетинга, чтобы определить «шорт-лист» для дальнейшего согласования партнерами. Все понимали, что дважды название не поменять и надо было находить решение, которое будет определять нашу идентичность на годы вперед.

Время шло, желанный консенсус все не достигался, и, когда мы обнаружили себя в «точке истощения», почти готовыми утвердить ужасную аббревиатуру из малопонятных букв, я буквально вымолил у коллег из IT-отдела, которым требовался новый домен для завершения миграции IT-платформ, еще одни сутки, и мы в итоге вернулись к одному из ранее рассматриваемых вариантов.

— Интересно, что в названии новой фирмы, как и в названии вашего международного предшественника, присутствует буква «D». Это осознанное подчеркивание преемственности?

— Нет. Но вопрос хороший, так как по поводу буквы «D» у нас были горячие споры. Кто-то настаивал на использовании буквы «D» как символа «преемственности». Другие отсылали букву «D» куда подальше, не желая иметь ничего общего с «предательским» логотипом.

Мы не руководствовались никакими ассоциативными принципами, и наличие заглавной «D» случайно. Скорее есть смысловые ассоциации, и они нам показались более уместными. Латинское «denuo» означает «заново», «с точки разрушения» — посыл жизнеутверждающий и позитивный. Так и живем. В целом, мне кажется (и, к счастью, не только мне), с этой задачей мы справились хорошо.

— Denuo, пожалуй, единственные среди бывших «ильфов», сумевшие после случившегося «развода» с материнской фирмой сохранить платформу и команду в максимальных объемах. Как вам это удалось?

— Как я уже отмечал, все по-разному переживали и реагировали на события весны 2022 года. Практически каждая из «ильфов» на этапе реорганизации потеряла партнеров или группу партеров, присоединившихся к конкурентам или создавших собственные бутики. Наши потери свелись к нескольким коллегам, которые предпочли релоцироваться в другие офисы DLA Piper — процесс, максимально управляемый при таких обстоятельствах.

Наш успех, как мне кажется, объясняется несколькими вещами. Во-первых, нам удалось достичь консенсуса в партнерской группе по базовым принципам «нового» партнерства и основным стратегическим задачам. Во-вторых, вся философия и, как следствие, конструкция нашего перехода ставили на первое место интересы людей и команды. Именно исходя из этих принципов мы и строили свои переговоры с DLA Piper. В результате нам удалось предоставить нашим сотрудникам достаточный уровень уверенности и спокойствия как минимум на ближайший год. Нам поверили.

Прошедший 2022–2023 финансовый год стал самым успешным за все время нашего существования. Мы выросли количественно: обошлись не только без сокращения персонала и зарплат, но даже увеличили штат.

Мы остаемся верны мультидисциплинарной модели. И мы расширяем наше присутствие на новых для нас рынках.

— Вы обладаете большим опытом в сфере сопровождения сделок M&A — каково, по Вашему мнению, сегодняшнее состояние дел на этом рынке? С какими проблемами и вызовами приходится сталкиваться команде Denuo как специалистам в сфере M&A и клиентам, с которыми вы работаете?

— Рынок в силу известных обстоятельств демонстрировал большую активность. Наши коллеги по цеху дали этому тренду меткое название — «ритуальные услуги». Да, циничное, но довольно точное отражение природы происходивших на рынке сделок — массовый исход иностранных компаний. Не секрет, что сопровождение именно таких сделок на протяжении последних полутора лет держало рынок в состоянии высокой занятости.

Наша корпоративная M&A-практика привлекалась к ряду самых значимых сделок совместно с регуляторной практикой Denuo. По понятным причинам сейчас регуляторные аспекты в M&A, наверное, самые масштабные за всю историю сделочной работы на российском рынке.

По итогу огромный объем суперкачественной работы, проделанной рынком, подходит к своему логическому концу: все, кто хотел уйти,— ушли, кто хотел остаться или не может уйти — остались.

— Каковы ваши прогнозы относительно рынка M&A?

— Спад в этой области неизбежен, пусть и недолгий. Впереди процесс рационализации передела рынка. Неизбежно, на мой взгляд, его дальнейшее перераспределение и консолидация. Мы также замечаем появление среди наших клиентов игроков из стран Глобального Юга. Маловероятно, что этот «пока еще не тренд» способен в ближайшее время восполнить даже часть тех объемов работы, которые генерировали традиционные западные клиенты, но, бесспорно, такой активности будет больше, и рынок увидит новых игроков.

В связи с этим трансакционной работы, вероятно, будет меньше в краткосрочной перспективе. Но потребности огромного российского рынка, текущие процессы реструктуризации во многих бизнес-структурах и реализация новых транспортно-инфраструктурных задач, стоящих перед страной, в состоянии дать юридическому рынку возможность относительной стабильности и неплохие шансы долгосрочного роста.

В случае Denuo мы мультидисциплинарная фирма с большим количеством практик. Заложенные в нашей модели внутренние преимущества, как правило, помогают нам лучше справляться с вызовами, связанными с падением активности в той или иной из наших практик.

Мы также следуем нашей стратегии регионального развития: в дополнение к нашему офису в ОАЭ мы в сентябре объявили об открытии офисов в Ташкенте и Тбилиси. Это те рынки, которые пользуются интересом наших российских и международных клиентов и как минимум в случае с Узбекистаном имеют значительные перспективы роста.

— Вы много работаете с людьми и весьма преуспели в своем деле. Какие качества вы цените в людях более всего?

— Одним словом — порядочность.