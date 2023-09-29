«Для нас и наших клиентов нет нерешаемых задач»

Юридической фирме «Восход», объединившей юристов из московских офисов White & Case, Debevoise & Plimpton и Baker Botts, исполнилось полтора года. “Ъ” поговорил с управляющим партнером Николаем Феоктистовым и выяснил, как умение никуда не спешить помогает «Восходу» сохранять высокие международные стандарты работы и расти в условиях уже привычной нам неопределенности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Управляющий партнер юридической фирмы «Восход» Николай Феоктистов

Фото: Предоставлено пресс-службой юридической фирмы «Восход» Управляющий партнер юридической фирмы «Восход» Николай Феоктистов

Фото: Предоставлено пресс-службой юридической фирмы «Восход»

— Без малого два года назад международные юридические фирмы, в числе которых были такие гиганты, как White & Case, Debevoise & Plimpton и Baker Botts, приостановили или прекратили свою деятельность в России. Тогда же на российском рынке родилась юридическая фирма «Восход». Легко ли вам далось решение о создании собственной фирмы и каковы были ощущения тогда и сейчас?

— Юридическая фирма «Восход» родилась 28 июня 2022 года — на следующий день после завершения моей семилетней работы в White & Case в статусе партнера корпоративной практики. Мы с Евгением Самойловым и Евгением Чернявским выпустили анонс о создании новой фирмы и уже в новом качестве улетели на Международный юридический форум в Санкт-Петербург.

Что касается сегодняшних ощущений — полет прекрасный. На юридическом рынке мы работаем давно, но существуя внутри международной компании, ты являешься представителем глобального бренда вкупе с собственным, а создание нового бренда — принципиально другая задача. «Восход» — это синтез нашей почти 20-летней работы в глобальных юрфирмах и подходов, которые, на наш взгляд, эффективно дополняют и усиливают полученную в международном консалтинге базу. Выстраивая свою фирму, мы исходили из понимания, что нам важно продолжать работать со значимыми и сложными проектами, поэтому у нас должна быть самая крутая команда на рынке. Помимо профессионализма и «огня в глазах», «Восход» объединяет людей с созвучным мироощущением, прошедших ментальный тест «свой-чужой». По опыту мы видим, что совпадение на уровне ценностей так же важно для достижения цели быть лучшими, как высокий уровень экспертизы и отношение к своему делу. Недавно мы по единогласному решению всей фирмы провели корпоративную развивающую сессию на берегу Баренцева моря — для меня это, в частности, про объединяющую нас готовность искать и принимать нетривиальные решения.

Мы также изменили подход к юридическому маркетингу. В глобальных фирмах основной брендбилдинг был по очевидным причинам сосредоточен в штаб-квартирах, поэтому возможности локального маркетинга, несмотря на все его достоинства, были ограничены. «Восходу» как самостоятельному бренду нужен маркетинг полного цикла, а с учетом текущего рыночного контекста — и свежий взгляд на маркетинговые инструменты в целом.

Думаю, что сочетание сильной международной базы с высокой адаптивностью помогает нам достигать хороших показателей и в корпоративной практике, и в практике разрешения споров. Если говорить об M&A, в мае этого года мы параллельно сопровождали 11 крупных сделок — стоимость существенной их части превышала, в том числе заметно, порог в $500 млн. В целом так много, как сейчас, я не работал, по-моему, никогда. И хотя в профессии я достаточно давно, каждый раз, закрывая по-настоящему крупную и сложную сделку, я чувствую драйв от сопричастности к значимым для рынка проектам. Это дорогого стоит.

— Насколько сильно вы ощущаете свои «международные» корни, работая теперь на российском рынке? Есть ли планы по открытию офисов за пределами страны?

— В силу нашего опыта все ключевые процессы «Восхода» — начиная от культуры биллинга и заканчивая системой обучения и развития команды — построены по международным стандартам, которые мы адаптируем под меняющийся рынок и запрос со стороны клиентов. При этом в каждой из своих практик мы исторически фокусировались на работе с ведущими российскими компаниями, и в определенный момент все мы приняли решение остаться жить и работать в России, продолжая поддерживать российские компании здесь.

Откроет ли «Восход» офис за рубежом, будет зависеть от потребностей наших клиентов — в этом смысле мы следуем за ними, поддерживая там, где необходимо. А с учетом скорости происходящих вокруг нас изменений ту локацию, в которой находится это стратегическое, долгосрочное «необходимо», еще предстоит выяснить. В определенный момент многие смотрели на Стамбул, затем на Дубай. На переговорах в обеих юрисдикциях я провел этой весной много времени и, пообщавшись с работающими там людьми, подумал: сейчас многие побежали туда, но не исключена ситуация, когда бежать придется уже оттуда. «Тушить пожар» и решать точечные задачи клиентов мы можем и из России: если потребуется, наши юристы поедут в необходимую юрисдикцию, отстроят процесс совместно с локальными юристами и вернутся обратно. А решение об открытии офисов в других юрисдикциях мы будем принимать в тот момент, когда у наших клиентов появится там достаточный объем долгосрочных стратегических задач.

— С момента своего создания «Восход» объединил оставшихся в Москве юристов из корпоративной практики White & Case и Baker Botts и практики разрешения споров Debevoise & Plimpton. Планируете ли вы расширять команду и количество практик?

— Юридическая фирма может выбрать разные пути развития: мы остановились на том, чтобы постепенно открывать новые практики, отдавая приоритет не скорости их открытия, а качеству команд. У нас нет нужды торопиться — мы никуда не опаздываем.

Что касается расширения команд текущих практик, количество проектов, одновременно находящихся у нас в работе, таково, что мы понимаем: работа работой, но и жить людям тоже надо. Юридический бизнес требует от людей огромной отдачи, и мы сфокусированы на том, чтобы нашим сотрудникам работалось максимально комфортно. Мы заполняем открытые вакансии и постоянно растем.

— Выросло ли количество сделок M&A в вашей практике за последний год и если да, то в каких отраслях?

— Наша M&A-команда исторически фокусировалась в первую очередь на нефтегазовой отрасли, горнодобывающей и металлургической промышленности и ТМТ: по понятным причинам эти секторы наиболее устойчивы и в них всегда есть работа. И крупнейшие сделки, закрытые нами в этом году, относились как раз к областям нефтегаза, добычи полезных ископаемых и ТМТ.

Количество сделок второй год подряд находится на пике. В 2022 году рынок демонстрировал значительный уклон в сторону выходов иностранных компаний, но примечательно, что то, чем с момента создания «Восхода» занимались именно мы, относится скорее к области устойчивого развития наших клиентов, нежели к уходу инвесторов из страны. Разумеется, и у нас встречались подобные проекты — мы представляли в них российских инвесторов, но существенную часть сделок, которые мы сопровождали, составляли «здоровые» (не стрессовые) внутрироссийские сделки, в том числе проходившие в формате высококонкурентного аукционного процесса.

Кроме того, успех практики M&A во многом связан со спецификой компаний, с которыми мы работаем: это лидеры в своих индустриях, которые успешно адаптировались к текущим рыночным реалиям.

— Какие крупные смыслы вы видите в своей работе за годы, проведенные в профессии? Поменялись ли они и если да, то насколько? Как происходящие геополитические события с точки зрения профессиональной деятельности отразились лично на вас?

— В профессиональном смысле я определенно счастлив. В области слияний и поглощений я практикую почти два десятка лет, прекрасно знаю эту работу, и она мне интересна, но вместе с работой в сфере M&A в мою жизнь добавилось строительство собственного бизнеса с близкими мне по духу партнерами — и это поистине потрясающий процесс. Мы ежедневно, с утра до вечера, отвечаем на новые вызовы, с которыми не сталкивались прежде. Многие возникающие в бизнесе вопросы требуют в том числе принятия экзистенциальных решений. Одна из составляющих добавленной стоимости «Восхода» заключается в умении понимать и поддерживать клиентов в принятии бизнес-решений, и погружение в процесс создания собственной компании позволяет на качественно другом уровне обсуждать стоящие перед клиентами задачи.

Что касается текущего контекста, вызовы, с которыми сталкивается сейчас наша страна, конечно, беспрецедентны. Но недавно мы разговаривали с топ-менеджером одной из компаний, с которыми работаем, и шутили, что какое-то время назад вообще перестали нервничать. Есть задача, есть вводные, и, исходя из них, ты решаешь проблему — без лишних эмоций, просто двигаясь из точки «А» в точку «Б». Люди, с которыми мы взаимодействуем, нашли возможность эффективно работать в условиях, которые когда-то было сложно себе представить. Они отстроились, получили бесценный опыт и новый взгляд на решение проблем. Ты действительно просто перестаешь нервничать. Для нас и наших клиентов нет нерешаемых задач.

— Какие итоги вы можете подвести за год жизни новой фирмы?

— Динамика нашей работы и жизни сейчас такова, что мы не знаем, с какими вводными проснемся завтра. Показательным примером в этом смысле оказалась наша стратегия-2022: когда «Восход» только запускался, мы с партнерами обсудили ее, детально прописали и утвердили. Сейчас, в 2023 году, когда поменялось все, что только могло поменяться, я смотрю на нее и думаю: «Ну, в принципе мы молодцы, хорошую проделали работу». (Смеется.) Самый главный навык в эпоху постоянных перемен — обеспечить высокую адаптивность. Мы справились с этой задачей и за прошедший год научились не бояться неопределенности — таков, пожалуй, наш ключевой итог. Периоды стабильности помогают забыть о неопределенности и жить в иллюзии понятных парадигм, неизменных правил, но на самом деле неопределенность была, есть и будет всегда. Мы знаем, что завтра мир снова изменится, и мы к этому готовы.