Главные новости за выходные 23–24 сентября

Вооруженные силы Украины 22 сентября использовали ракеты Storm Shadow для атаки на штаб Черноморского флота в Севастополе. По информации Минобороны РФ, в результате атаки на штаб флота один военнослужащий пропал без вести.

Газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что администрация президента США Джо Байдена не стала публично объявлять об отправке Украине оперативно-тактических ракетных комплексов ATACMS, чтобы «не предупреждать» российские силы, которые могут «отодвинуть линии снабжения дальше от линии фронта».

Глава военно-технического центра «Царские волки», бывший директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин назначен сенатором от Запорожской области. Указ о его назначении подписал Евгений Балицкий, утвержденный сегодня, 23 сентября, в должности губернатора Запорожской области.

Первые жители Нагорного Карабаха, получившие ранения в результате военной операции Азербайджана, доставлены в больницу в армянском городе Горис. Первая машина скорой помощи прибыла к больнице в 17:08 по местному времени 24 сентября.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев проведут переговоры 5 октября в испанском городе Гранада. Перед встречей, 26 сентября, пройдут консультации в Брюсселе между представителями двух стран. С армянской стороны в них будет участвовать секретарь Совбеза Армен Григорян, с азербайджанской — помощник президента Хикмет Гаджиев.

В новых учебниках истории перепишут главу о репрессированных народах СССР по требованию властей Чечни. Спикер республиканского парламента Магомед Даудов сообщил о проблеме главе управления администрации президента по внутренней политике Андрею Ярину, а также автору учебника Владимиру Мединскому. Господин Мединский признал, что главу о народах СССР перенесли из старой версии учебника, и пообещал «привести ее в порядок». Одобрил внесение изменений министр просвещения Сергей Кравцов.

Сотрудники косовской полиции в районе села Банска к вечеру 24 сентября убили 3 из 30 вооруженных людей в масках, которые причастны к гибели одного и ранению двух полицейских в ходе ночной перестрелки. Мужчины в масках вооружены автоматами, гранатометами, ручными гранатами, электрошокерами. В интересах кого и по какой причине вооруженная группа действует в районе села Банска, в сообщениях косовской полиции не указывается. При этом премьер-министр и президент Косово Альбин Курти и Вьоса Османи возложили ответственность за действия неизвестных мужчин на власти Сербии.

Источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе сообщил о приостановке работ по созданию российской баллистической ракеты «Змеевик» с гиперзвуковым оснащением. Ракета предназначена для поражения авианосцев. «Работы по "Змеевику" заморожены, так как сейчас все усилия оборонки направлены на совершенствование всего того ракетного оружия, которое уже летает»,— сообщил источник.