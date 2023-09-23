Sky News: ВСУ применили Storm Shadow для атаки на штаб Черноморского флота

Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали ракеты Storm Shadow для атаки на штаб Черноморского флота РФ в Севастополе. Об этом британскому телеканалу Sky News сообщили в украинских Воздушных силах ВСУ. По информации российского Минобороны, в результате атаки на штаб флота один военнослужащий пропал без вести.

«Ракеты Storm Shadow были использованы Украиной для атаки на штаб Черноморского флота»,— рассказали каналу в украинских Воздушных силах. Других подробностей удара по Севастополю Киев пока не раскрывает.

Storm Shadow — англо-французская малозаметная крылатая ракета большой дальности воздушного базирования, которую производит концерн MBD. Дальность полета Storm Shadow составляет в среднем от 450 до 900 км. Скорость полёта — 0,8–0,95 числа Маха. В ракете используется боеголовка типа BROACH (Bomb Royal Ordnance Augmented Charge), масса которой 450 км. Общая масса ракеты составляет 1,3 тонны.

Накануне, 22 сентября, Крымский полуостров подвергся серии мощных ракетных ударов, один из которых поразил штаб Черноморского флота в центре Севастополя. В результате происшествия, по данным Минобороны РФ, пропал без вести один военный.

Еще несколько ракет, по информации властей Крыма, были сбиты силами ПВО в Бахчисарайском и Черноморском районах.

Подробнее об атаке на штаб Черноморского флота РФ в Севастополе читайте в материале «Ъ» «Ракета достала до штаба».

Александр Кислов