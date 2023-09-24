В Красногвардейском районе завершились работы в Новоохтинском парке

В Красногвардейском районе завершен второй этап благоустройства Новоохтинского парка, открытого на месте стихийной автостоянки, сообщили в пресс-службе администрации района.

Парк расположен около дома 84 по Муринской дороге, рядом с жилыми кварталами микрорайона «Новая Охта». В нем высадили десятки деревьев и кустов, оборудовали скейт-парк, физкультурные площадки и детские площадки с тарзанками. Особенностью парка стала площадка для выгула и дрессировки собак.

Площадь парка — более 2 га. Общая стоимость работ по благоустройству составила 189 млн руб. Работы по благоустройству были проведены в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте