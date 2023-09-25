Свет в конце тоннеля станет тусклее

В следующем году на развитие новых участков петербургского метрополитена уйдет 30 млрд рублей, рассказали в комитете по финансам, хотя два года назад на видеоконференции с президентом РФ губернатор Петербурга Александр Беглов говорил о планах увеличить ежегодное финансирование строительства станций подземки до 50 млрд рублей. Планировалось, что это позволит раньше открыть новые вестибюли метро. Впрочем, новые станции в следующем году все-таки открыть планируется

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В проекте бюджета заложены расходы на строительство Красносельско-Калининской линии метрополитена — от станции «Обводный канал — 2» с электродепо «Красносельское». Работы планируют вести и на участке от будущих станций «Казаковская» (проспект Маршала Жукова, Красносельский район) и «Путиловская» (улица Маршала Говорова, Кировский район). На эти цели в 2024 году выделено 4,5 млрд рублей, в 2025-м — 1,8 млрд, в 2026-м трат не планируется. На строительство Лахтинско-Правобережной линии от станции «Спасская» до станции «Морской фасад» (Большой проспект В.О., Василеостровский район) потратят 1,8 млрд рублей. На последующие два года траты в бюджете на эти цели не заложены. В 2023-м на реализацию этих участков метрополитена средства не выделялись, следует из прошлогоднего проекта бюджета.

Всего на развитие транспорта города в 2024 году запланировано выделить 248,1 млрд рублей. Это составляет 14,3% от общей суммы расходов в проекте бюджета на следующий год. 101,4 млрд рублей уйдет на развитие транспортной инфраструктуры, 147,1 млрд — на расходы на подведомственные комтрансу структуры, в том числе на муниципальных перевозчиков.

«Около 30 млрд рублей мы выделили на строительство метрополитена. Как только наш транспортный блок выйдет на более ускоренные темпы, мы будем готовы рассматривать вопрос увеличения финансирования. Пока мы планируем еще и приобретение нового оборудования, в том числе щита "Надежда", который находится у нас пока в тестовой эксплуатации. Также у нас уже есть большой контракт на приобретение новых составов для запуска новых линий метрополитена»,— рассказал вице-губернатор Алексей Корабельников на состоявшейся на днях встрече с журналистами. Даты открытия новых станций метрополитена пока неизвестны, ввод в эксплуатацию зависит от исполнителей, говорит чиновник. Однако, по его словам, вестибюли подземки откроются «согласно плану».

В апреле 2023 года Александр Беглов во время отчета в Законодательном собрании Петербурга заявлял, что станции «Горный институт», «Юго-Западная» и «Путиловская» должны открыться в 2024 году.

Главные статьи расходов в сфере транспорта занимают субсидии городским перевозчикам на реализацию льготных тарифов. ГУП «Петербургский метрополитен» получит 34,1 млрд рублей, СПб ГУП «Пассажиравтотранс» — 15,5 млрд, «Организатор перевозок» — 3,6 млрд. При этом стоимость проезда в следующем году вырастет на уровень инфляции — на 4,9%. «Ъ-СПб» сообщал, что городской комитет по транспорту формировал заявку на финансирование транспортной сферы в 2024 году, в которую включен показатель текущей инфляции (4,95%). Чтобы сохранить тарифы на текущем уровне, комитет планировал запросить 2 млрд рублей. Однако заявок о дополнительном финансировании ведомство не подавало. Отдельно на адресную инвестиционную программу (АИП) в сфере развития транспорта город потратит более 23,7 млрд. Всю сумму вложат в объекты государственной собственности, следует из документа. Это 21,3% от общего числа расходов на реализацию городской АИП.

Среди других позиций расходов на транспортный блок — ремонт трамвайных путей (4 млрд рублей ежегодно), ремонт автомобильных дорог (11,2 млрд ежегодно), капитальный ремонт дорог (2,2 млрд). Смольный также продолжает подписывать долгосрочные контракты на закупку наземного транспорта. В том числе «Пассажиравтотранс» планирует закупить в лизинг 350 автобусов общей стоимостью 9 млрд рублей. Еще примерно 1 млрд заложен на покупку 100 электробусов.

В 2021 году власти Петербурга заявляли о планах увеличить финансирование строительства метрополитена до 50 млрд рублей в год. Об этом говорили журналистам вице-губернатор Эдуард Батанов и губернатор Александр Беглов на видеоконференции с президентом Владимиром Путиным. Тогда это планировалось сделать с помощью новых поступлений от «Газпрома». В бюджет следующего года на эти цели заложено 30 млрд рублей.

Полина Пучкова