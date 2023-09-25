Апартаменты взлетели вместе с долларом

По итогам девяти месяцев 2023 года рынок городских апартаментов Санкт-Петербурга пополнился 3,7 тыс. лотами (более 135 тыс. кв. м) в составе 15 проектов. При этом за август и сентябрь продажи в апартаментах выросли на 17%. Аналитики объясняют такой рост ослаблением рубля и ожиданиями повышения ипотечных ставок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Как сообщают в Nikoliers, подавляющая часть стартов пришлась на третий квартал (примерно 3 тыс. лотов). Доминирующую долю в общем объеме заняли проекты сервисного формата (68%). В числе стартовавших апарт-отелей Avenue Apart Pulkovo (DVA Group, 959 лотов), «Вольта» (ПИК, 178 лотов), Zoom Co-living (ФСК, 94 лота), YE’S Primorsky (СЗ К-25, 1025 лотов) и 17/33 (Element Development, 178 лотов)

Как следует из исследования, которое провели аналитики DVA Group совместно с управляющей компанией «МТЛ. Недвижимость», на фоне падения рубля и роста доходности продажи сервисных апартаментов в августе и сентябре выросли на 17%. «Август и сентябрь были нетипично активными. Спрос подстегивает совокупность факторов: инфляция, падение курса рубля и ожидание повышения ключевой ставки, которое влечет изменение условий ипотечного кредитования. Поэтому покупатели возвратились к привычному защитному доходному активу — сервисным апартаментам»,— рассказывает Алексей Бушуев, директор по продажам DVA Group. «Мы с проектом Avenue Apart Pulkovo вышли в продажу в начале августа и сейчас уже превысили план продаж на 50%»,— делится эксперт.

Юрий Грудин, генеральный директор компании Formula City, слова коллеги подтверждает: «Динамика продаж сейчас очень активная. Мы видим влияние курса валют, а также изменение ключевой ставки ЦБ РФ, которое стимулировало граждан воспользоваться ранее одобренными кредитами. Рынок недвижимости уверенно говорит о возвращении инвесторов».

Константин Сторожев, генеральный директор Valo Service, считает, что на повышение спроса со стороны некоторых инвесторов могут влиять выход на рынок объектов нового строительства с низкой ценой на старте продаж, а также условия приобретения недвижимости (рассрочки с низким первым взносом, длинные рассрочки, ипотека траншами, ипотека с субсидированной ставкой).

Еще одна причина роста — возврат девелоперов к программе гарантированной доходности. «Благодаря ей инвестор получает оговоренную фиксированную сумму ежемесячно или ежегодно. То есть это всем понятный пассивный доход»,— поясняет господин Бушуев.

Согласно исследованию DVA Group, среди покупателей много иногородних инвесторов (60% запросов с сайта — региональные), которые приобретают апартаменты и как инвестицию, и как будущее жилье для детей на время учебы в вузах Петербурга. Кроме того, многие инвесторы ориентируются на туристический рынок. За последние годы турпоток в Санкт-Петербурге растет из года в год на треть. «В 2023 году, по статистике за август, уже 5,3 млн туристов посетили наш город. Это составляет почти 70% от числа гостей за весь 2022 год. Поэтому и загрузка апарт-отелей увеличилась с 73 до 84%»,— подсчитали в DVA Group.

Господин Сторожев подтверждает: «За первое полугодие 2023 года загрузка классических гостиниц составила 61%, в то время как апарт-отели категории "три и четыре звезды" за тот же период показали загрузку около 80%. Загрузка по Valo (без третьего корпуса) составила 83%, а за семь месяцев (с января по июль 2023 года) — 88%».

При этом в Петербурге до сих пор существует нехватка качественных сервисных апартов, которые способны конкурировать с гостиницами категории «четыре звезды» и предоставлять сервис классов комфорт+ и бизнес, где могли бы остановиться командированные или семьи, указывают эксперты.

Андрей Кащавцев