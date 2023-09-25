«Ленинградец» забыл вкус побед

«Ленинградец» продолжает серию без побед в Первой лиге чемпионата России по футболу. В субботу команда Сергея Кирьякова проиграла в гостях «Химкам» 1:2 и опустилась на 16-е место в турнирной таблице. Это уже совсем близко к дну: от занимающего последнее 18-е место «Волгаря» команду из Ленобласти отделяют шесть очков. По игре «Ленинградец» выглядит не так плохо, но не хватает реализации моментов и, как следствие, набранных очков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Последний раз областная команда побеждала в Саратове «Сокол» — 1:0. Это было 26 августа. «Сокол», кстати, неплохо выступает для команды, вернувшейся в первый дивизион из второго, идет на седьмом месте. В этом смысле можно отметить и «Тюмень»: она занимает девятое. Именно от «Тюмени» команда из Ленобласти потерпела самое чувствительное поражение в этом чемпионате со счетом 0:4. В остальных матчах «Ленинградец» боролся лучше, а если и проигрывал, то с минимальным счетом. Таких поражений набралось три. Еще пять раз областная команда завершала свои матчи вничью. Побед было всего две: помимо «Сокола», темно-синие обыграли на старте турнира «Енисей» на его поле 1:0. Поэтому всего 11 очков и 16-е место по итогам 11 туров «Лучшей лиги мира», как болельщики в шутку называют первый дивизион.

В последнем матче с «Химками» команда Сергея Кирьякова заслуживала лучшей участи. Опять-таки по игре. Не повезло гостям на 20-й минуте, когда цели достиг дальний удар нападающего «Химок» Владислава Яковлева. Мяч, ударившись о газон, залетел в ближний угол, и 21-летний вратарь Никита Карабашев его «проспал». У «Ленинградца» — два основных голкипера: Карабашев и опытный Андрей Зайцев. Оба играют с ошибками. По регламенту Первой лиги нужно, чтобы на поле выходил один молодой игрок, не старше 2002 года рождения. Выбор тренерского штаба часто падает на Карабашева. Он не всегда играет надежно. Правда, игроков «Ленинградца» пропущенный гол не выбил из колеи: уже на 34-й минуте полузащитник Никита Розманов сравнял счет, завершив красивую атаку команды.

Во втором тайме «Химки» снова вышли вперед после дальнего удара. На этот раз отменный «выстрел» удался Хетагу Хосонову — мяч залетел в «девятку». Никто не «накрыл» бьющего с дальней дистанции, в этом была проблема «Ленинградца» в матче. Сергей Кирьяков произвел ряд замен, поменял тактическую схему, чтобы спасти игру. Но мяч не захотел еще раз залетать в чужие ворота. Хотя моменты у «Ленинградца» были: подвело исполнительское мастерство игроков. Как это обычно бывает в Первой лиге.

Теперь команде из Ленобласти предстоит играть 27 сентября кубковый матч с «КамАЗом» на его поле. А 1 октября «Ленинградец» снова выйдет на поле «Арены Химки», чтобы сыграть с «Торпедо». Именно на этом стадионе проводит свои домашние матчи некогда грозный московский клуб. «Торпедо»: как и «Химки», он стремится вернуться в элиту российского футбола, но команде не хватает очков (идет на седьмом месте). Так что игра получится очень сложная. И «Ленинградцу» отступать некуда.

Ближайший домашний матч областные проведут 8 октября на «Петровском» против «Черноморца», который тренирует знаменитый в прошлом игрок «Зенита» Константин Зырянов, обладатель Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА. «Черноморец», как и «Ленинградец» пополнивший Первую лигу накануне этого сезона, находится близко к аутсайдерам, занимая 11-е место. Команда слишком часто играет вничью: семь матчей из одиннадцати завершились таким исходом. За ничью дают очко, за победу — три. Лучше чередовать выигрыши с проигрышами, чем расходиться миром, так наберешь больше очков. Пример — ярославский «Шинник», которым руководит другой известный в прошлом игрок «Зенита» Дмитрий Хомуха. У «Шинника» — всего одна ничья (меньше всех в лиге), зато шесть побед при четырех поражениях. И третье место в таблице с отставанием от лидирующей «Алании» в четыре очка.

Кирилл Легков