Gatchina Gardens напомнили о налогах

Федеральная налоговая служба пытается обанкротить застройщика комплекса Gatchina Gardens в Ленинградской области из-за долга в 35 млн рублей. Инвестором этого проекта выступает шведская CastorX Capital, которая собирается возвести на территории 620 га в районе поселка Вырица жилье и гостинично-рекреационные объекты. Эксперты предполагают, что у иностранной компании могли возникнуть сложности с финансированием работ на фоне санкций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Федеральная налоговая служба (ФНС) подала заявление о банкротстве ООО «СЗ "Гатчинская гольф-деревня"» в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти. Об этом стало известно из данных картотеки арбитражных дел. Сумма задолженности составляет 34,9 млн рублей, заявление пока не было принято.

Компания «Гатчинская гольф-деревня» выступает застройщиком комплекса Gatchina Gardens. Проект предполагает освоение 620 га недалеко от поселка Вырица. К 2029 году на этой территории собираются возвести 800 тыс. кв. м. недвижимости, включая малоэтажное жилье и спа-отель, а также создать рекреационно-парковое пространство. Стоимость проекта оценивается в 210 млрд рублей, его инвестором выступает шведская CastorX Capital, учредителем которой является Ханс-Оке Уггла, сказано на сайте комплекса. По данным «СПАРК-Интерфакс», с мая 2023 года 99% ООО «СЗ "Гатчинская гольф-деревня"» принадлежит зарегистрированной в ОАЭ Sustainable Development Investments Limited. Ее бенефициарами выступают Наталья Уггла и гражданин Пакистана Ниаз Ахмад Ишфак Ахмад, следует из данных «Наш.Дом.РФ».

Представитель Gatchina Gardens сообщил «Ъ-СПб», что компания находится в рабочем контакте с ФНС и средства будут выплачены. По его словам, в проекте сформированы многомиллиардные физические активы, поэтому риска банкротства нет. В ФНС и CastorX Capital не ответили на вопросы «Ъ-СПб», с Sustainable Development Investments Limited связаться не удалось.

На фоне санкций Gatchina Gardens могла испытать проблемы с операционной деятельностью, поскольку в проекте участвует иностранный инвестор, считает гендиректор компании «ПИА Недвижимость» Максим Ельцов. В текущих условиях у инвестора из «недружественной» страны могли возникнуть сложности с финансированием работ, соглашается эксперт по девелопменту Андрей Вересов. Такие амбициозные проекты зависят от возможностей акционера: спрос на жилье в этой локации ограничен, а привлечь на него банковские средства непросто, подчеркивает он. Но при этом концепция Gatchina Gardens может быть переформатирована с жилой на курортно-туристическую, добавляет господин Вересов.

В судебной практике подача заявления о банкротстве является довольно распространенным механизмом взыскания задолженности, говорит адвокат Forward Legal Данил Бухарин. Кредитор часто предпринимает такие действия, когда уверен, что это несет для должника репутационные риски и может осложнить его бизнес, объясняет он. Претензии могут быть связаны и с финансовыми сложностями Gatchina Gardens, предполагает партнер юрфирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Олег Пермяков. С весны 2022 года на сайте проекта нет новостей, обращает внимание юрист.

В марте налоговая служба уже подавала заявление о банкротстве ООО «СЗ "Гатчинская гольф-деревня"», но до его рассмотрения не дошло. Можно предположить, что должник и ФНС могли договориться о реструктуризации долга, но в итоге соглашение не было исполнено, указывает господин Бухарин. Более вероятно, что в этот раз налоговая служба будет настаивать на полном погашении долга, если должник возражает против банкротства, считает он.

Законодательство предусматривает возможность отсрочки и рассрочки уплаты налогов и сборов, напоминает господин Пермяков. Кроме того, на любой стадии может быть заключено мировое соглашение: при наличии достаточного имущества или появлении нового инвестора застройщик может выйти из процедуры банкротства, резюмирует эксперт.

Константин Куркин