В Мариуполе начали курсировать петербургские ретро-трамваи

В Мариуполе, городе-побратиме Санкт-Петербурга, на трамвайный маршрут вышли ретро-трамваи — подаренные Петербургом копии вагонов, используемых в городе в качестве экскурсионных, сообщили в пресс-службе администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Санкт-Петербурга Фото: Пресс-служба правительства Санкт-Петербурга

Внешне современные вагоны не отличаются от транспорта 50-60-х годов XX века. На корпуса новых трамваев нанесена надписать «Мариуполь и Санкт-Петербург — города-побратимы». Трамваи были переданы Мариуполю по поручению президента России Владимира Путина.

Трамвайное движение в городе, нарушенное в результате боевых действий, было восстановлено в мае 2023 года. Линия длиной более 10 км была воссоздана петербургскими специалистами.

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