Эфиопская бегунья Ассефа установила мировой рекорд в марафоне

Первое место в женском зачете на Берлинском марафоне заняла представительница Эфиопии Тигист Ассефа. 29-летняя спортсменка преодолела дистанцию в 42 км за 2 часа 11 минут 53 секунды и установила новый мировой рекорд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тигист Ассефа

Фото: Lisi Niesner, Reuters Тигист Ассефа

Фото: Lisi Niesner, Reuters

Прошлый рекорд был установлен в 2019 году представительницей Кении Бриджид Косгеи. Четыре года назад на забеге в Чикаго Косгеи пробежала марафонскую дистанцию за 2 часа 14 минут и 4 секунды.

Среди мужчин на Берлинском марафоне лучшим стал двукратный олимпийский чемпион кениец Элиуд Кипчоге, который преодолел дистанцию за 2 часа 2 минуты и 42 секунды. В прошлом году спортсмен установил мировой рекорд, финишировав с результатом 2 часа 1 минута 9 секунд.

Марафон в Берлине проводится с 1974 года в последнее воскресенье сентября. Соревнование входит в престижную серию World Marathon Majors наряду с забегами в Токио, Бостоне, Лондоне, Чикаго и Нью-Йорке. Призовой фонд марафона — $50 тыс.