Тропический шторм «Офелия» вызвал наводнения в Новой Каролине и Вирджинии

Жители двух штатов восточного побережья США — Вирджинии и Новой Каролины — столкнулись с наводнениями из-за тропического шторма «Офелия». Губернаторы штатов 22 сентября ввели режим чрезвычайного положения. «Офелия» принесла с собой проливные дожди и сильный ветер, скорость которого достигала 19 км/ч. Из-за наводнений без света в Северной Каролине, по состоянию на полдень 23 сентября, оставались десятки тысяч домов, сообщает Associated Press.

Агентство сообщает со ссылкой на видео из соцсетей, что прибрежные районы Северной Каролины подверглись значительному подтоплению, но масштабы разрушений пока не оценены. Отмечается, что береговая охрана Северной Каролины еще вечером 22 сентября спасла пятерых человек с лодки, стоявшей на якоре у берегов штата.

Как сообщает AP со ссылкой на данные Национального центра ураганов США, 23 сентября шторм достиг города Эмеральд-Айл в Новой Каролине и двигался со скоростью 113 км/ч, но по мере продвижения его скорость ослабла. Ожидается, что сегодня, 24 сентября, «Офелия» пронесется вдоль североатлантического побережья и достигнет штата Нью-Джерси. При этом некоторые районы штата уже столкнулись с наводнениями.

Эрдни Кагалтынов