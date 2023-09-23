Заместитель мэра Красноярска отправлен под домашний арест

Суд отправил заместителя мэра Красноярска Дмитрия Веретельникова, возглавляющего департамент градостроительства, под домашний арест, сообщил депутат заксобрания региона Илья Зайцев. Какие обвинения предъявлены Дмитрию Веретельникову, он не уточнил. По информации Ngs24.ru, заммэра Красноярска стал фигурантом дела о превышении должностных полномочий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Веретельников

Фото: Администрация города Красноярска Дмитрий Веретельников

Фото: Администрация города Красноярска

«Руководитель департамента градостроительства мэрии был задержан в четверг в аэропорту Красноярск после возвращения из Москвы. Сегодня суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста»,— сообщил Илья Зайцев Telegram.

Ngs24.ru со ссылкой на источник пишет, что на нынешней неделе в департамент градостроительства Красноярска пришли сотрудники правоохранительных органов. Это связано с тем, что Дмитрий Веретельников стал фигурантом дела о превышении полномочий (ст. 285 УК РФ). Собеседник издания полагает, что дело связано с «некими земельными участками». По данным Telegram-канала Kras Mash, Дмитрия Веретельникова подозревают в незаконной выплате 370 тыс. руб. руководителю отдела временных сооружений Андрею Березину.