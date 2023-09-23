В Приморье по делу о взятке арестован бывший замглавы «Нацрыбресурса» Устинов

Фрунзенский районный суд Владивостока арестовал бывшего замгендиректора «Нацрыбресурса» по внутренней политике. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере за заключение договора об аренде причала во Владивостоке. По подозрению в посредничестве при взяточничестве также арестованы бывший директор приморского филиала предприятия и два бизнесмена. Все фигуранты дела пробудут под арестом два месяца.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Приморского края, в 2021 году бывший замгендиректора «Нацрыбресурса» получил от директора неназванной компании более 1 млн руб. По версии следствия, это была лишь часть ранее оговоренной взятки в размере свыше 11 млн руб., которую должен был получить замгендиректора «Нацрыбресурса» за заключение договора об аренде пассажирского причала в бухте Диомид во Владивостоке.

«РИА Новости» со ссылкой на источник пишет, что речь идет об Игоре Устинове. Последний материал с упоминанием господина Устинова на сайте «Нацрыбресурса» датирован сентябрем 2018 года. В публикации он указан как советник генерального директора предприятия. По информации агентства, один из предполагаемых посредников, арестованных по делу, — бывший глава приморского филиала «Нацрыбресурса» Юрий Балашов. Последние публикации с его упоминаем на сайте «Нацрыбресурса» также датированы 2018 годом.

По делу о посредничестве во взяточничестве проходят два руководителя компаний, названия которых не уточняются. Их подозревают в том, что они помогли достичь соглашения о даче и получении взятки, переводе средств на счета и их обналичивании. По информации прокуратуры Приморья, двоих посредников и экс-замдиректора предприятия доставили во Владивосток из Москвы, где их задержали.

«Фрунзенский районный суд города Владивостока избрал взяткополучателю и посредникам во взяточничестве меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца»,— говорится в сообщении прокуратуры. В пресс-службе ведомства уточнили «РИА Новости», что под стражу заключены четыре фигуранта дела из пяти. Предполагаемый взяткодатель пока не арестован.

Милена Костерева