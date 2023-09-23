Германия предоставила убежище 90 дезертирам и отказчикам из России

С начала российской военной операции на Украине 90 российских дезертиров и отказчиков от военной службы получили в Германии убежище. Об этом сообщает RND со ссылкой на данные германского МВД, предоставленные по запросу депутата от партии «Левые» Клары Бюнгер.

В общей сложности было направлено около 3,5 тыс. заявлений на предоставление убежища. 1100 заявлений были перенаправлены в другую страну Евросоюза (ЕС) в рамках Дублинского соглашения (оно определяет, какая страна ЕС несет ответственность за рассмотрение ходатайства).

Немецкое Федеральное ведомство по миграции и беженцам (BAMF) считает, что «дезертиры должны продолжать получать международную защиту на регулярной основе». Госпожа Бюнгер призвала правительство принять большее количество россиян, которые отказываются от военной службы.

В сентябре 2022 года министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер говорила, что Германия готова принять бегущих от мобилизации россиян при определенных обстоятельствах. По ее словам, подать заявление о предоставлении убежища могут те, кто «выступает против путинского режима».

Лаура Кеффер