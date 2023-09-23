Главные новости к утру 23 сентября

Британские и российские дипломаты за последние 1,5 года провели сразу несколько непубличных встреч и переговоров на высоком уровне по вопросам международной безопасности на фоне военного конфликта на Украине, выяснило британское издание inews.

Госсекретарь США Энтони Блинкен подверг резкой критике проведенную Азербайджаном военную операцию в Нагорном Карабахе. По мнению дипломата, действия Баку «противоречат урегулированию проблемы в регионе».

Выплаты по ОСАГО в регионах РФ могут снизиться благодаря учету местной специфики ценообразования. Соответствующие изменения в формирование данных о ценах автомобильных запчастей предложил Банк России.

Сразу двое бывших топ-менеджеров обанкротившегося российского банка «Таурус» и его конечный бенефициар Валерий Толкачев отправлены Басманным судом Москвы в СИЗО, в отношении них возбуждены уголовные дела.

Прокуратура Парижа предъявила экс-лидеру французской партии «Национальное объединение», бывшему кандидату в президенты Франции Марин Ле Пен и 27 ее соратникам обвинения в нецелевом расходовании средств Евросоюза (ЕС), сообщает французское издание Le Monde.

Китай, США и Россия построили новые объекты и прорыли новые туннели на своих ядерных полигонах, сообщает американский телеканал CNN. Журналисты основывают свои выводы на данных спутниковых снимков, которые действительно показывают увеличение активности на ядерных полигонах КНР, США и РФ.

Никакой опасной продукции после сброса воды с АЭС «Фукусима» в России на данный момент пока не выявлено, однако этот процесс только начался и будет эффект накопления, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Александр Кислов